Он появлялся в качестве гособвинителя на многих громких процессах. Например, требовал для экс-главы «Белнефтехима» Александра Боровского 6 лет лишения свободы, для экс-прокурора Минской области Михаила Снегиря – 8 лет колонии.





Некоторое время назад Тележевич вдруг сменил сферу деятельности: стал не обвинять, а защищать – переквалифицировался в адвокаты. И тоже был весьма заметен на резонансных судебных слушаниях. Одно из таких – дело экс-председателя «Белкоопсоюза» Сергея Сидько, которому в итоге дали 12 лет лишения свободы. Тележевич тогда представлял интересы бывшей чиновницы Миноблисполкома Элеоноры Сизук.





Любопытно, что на суде по делу Александра Боровского на одном из заседаний обсуждалась спорная сделка именно с компанией «Трайпл», и озвучивал этот факт из материалов уголовного дела как раз Сергей Тадеушевич Тележевич.





Впрочем, это уже дела давно минувших дней. Однако факт остается фактом: бывший прокурор может знать немало различных фактов про компанию, в которой нынче работает.





Сергей Тележевич сегодня является директором компании «ТрайплФарм», а весной этого года его представляли как заместителя директора ООО «Трайпл» по юридическим вопросам.









«ТрайплФарм» – фармацевтическое предприятие по производству дженериков высокого качества, – написано на официальном сайте. – СООО «ТрайплФарм» основано в 2008 году, и, несмотря на относительно молодой для фармацевтической отрасли

возраст, предприятие входит в пятерку лидеров среди иностранных и отечественных производителей продукции для госпитального сегмента фармацевтического рынка Республики Беларусь».





Тележевич также имеет доверенность от “Трайпла”. Возможно, именно поэтому не так давно он появился возле имения Юрия Чижа в элитном поселке закрытого типа Логожеске, куда наведались судебные исполнители, чтобы по решению суда взыскать с Чижа долг.





Вообще, через «Трайпл» в разное время прошло немало заметных персон. Так известно, что сегодня интересы Юрия Чижа представляет и бывшая чиновница Минюста Наталья Березовская, шесть лет назад осужденная за коррупцию. Она была заместителем начальника управления адвокатуры и лицензирования юридической деятельности Министерства юстиции, получила 4 года колонии с конфискацией имущества и штраф за взятку.





Одно время службу безопасности «Трайпла» возглавлял экс-командир минского ОМОНа Юрий Подобед, а когда он ушел оттуда, его сменил не менее известный выходец из антитеррористического подразделения «Алмаз».





Что слышно по делу Юрия Чижа?

А ничего!

«Народная Воля» отправляла по этому поводу вопрос в пресс-службу КГБ, однако там его по каким-то причинам проигнорировали.





Известно, что Юрий Чиж по-прежнему не на свободе, меру пресечения ему не изменили, а адвокаты Чижа хранят категорическое молчание. Их, в общем-то, понять можно. Во-первых, подписка о неразглашении. Во-вторых, даже в лучшие времена Чиж предпочитал весьма осторожно общаться с прессой. И когда он первый раз попал в следственный изолятор и провел там почти полгода, ситуация была очень похожей – адвокаты молчали, Чиж просил их не распространяться по поводу уголовного дела.





Правда, тогда хотя бы официальные органы озвучивали, что конкретно инкриминируется известному бизнесмену, который, к слову, немало сделал для страны и для некоторых представителей нынешней власти.





На фоне полнейшей тишины по делу Чижа возникает немало самых разных версий, почему он сидит. Некоторые вообще шутят, что всё дело в… бело-красно-белом портрете Чижа, который еще в 2011 году презентовали ему на день рождения сотрудники «Трайпла». Автор портрета – художник Артем Пронин. Сотрудники «Трайпла» хотели, чтобы их босс был изображен в каком-то историческом образе, но мундир чиновника или генерала XIX века казался им слишком банальным. Тогда совместно с художником было решено сделать из него римского патриция…





Бывший прокурор Генеральной прокуратуры теперь работает в компании «Трайпл»





Шутки, конечно, шутками, но всё равно хотелось бы получить официальные комментарии по делу Чижа от председателя КГБ или Следственного комитета. В конце концов, Чиж был не самым последним бизнесменом в стране, в свое время он с Александром Лукашенко не только косил траву, но и получал из его рук орден Отечества III степени. За заслуги.





«В последние годы особое звучание приобрела тема партнерства государства и частного бизнеса, повышения его социальной ответственности, – говорил тогда Лукашенко. – И здесь у нас немало хороших примеров взаимодействия как в развитии производственного потенциала, так и в реализации социальных программ».





На фото с этого мероприятия Чиж и Лукашенко крепко пожимают друг другу руки. Интересно, что они сказали бы друг другу сейчас?