







Завод был основан в 1954 году. Предприятие акционировали в 2002 году. Отчет за 2020 год гласит, что выручка выросла почти в два раза: с 2,8 млн до 5 млн рублей. Но чистой прибыли пока нет: по итогам 2020-го — минус 2,1 млн, а в 2019-м — убыток более 5,5 млн.





Сейчас МЗАЛ производит вертикальные токарные станки, оборудование для вагоностроительных заводов, специальные фрезерные станки, агрегатные станки и т. д.