В приёмной управления регистрации и лицензирования главного управления юстиции Мингорисполкома не смогли дать ответ, какие это технические причины и когда возобновится регистрация. По информации officelife.media (издание ссылается на источник в бизнес-союзе), приостановка регистрации может быть связана с подготовкой радикальных изменений налогообложения ИП.





20 августа регистрация ИП в Минске всё ещё заморожена. Однако в областях, включая Минскую, проблем с этим не возникло. dev.by прозвонил управления юстиции облисполкомов.





В Могилёвском сказали, что информация о прекращении регистрации ИП «касается только Минска».





В Витебском тоже подтвердили, что у них «в области с регистрацией ИП всё в порядке».





В Гродненском ответили, что «работают в штатном режиме».





В Минском сообщили, что ИП регистрируют не только в области, но и «по всей республике». И только «в Минске — технический сбой».





По телефонам, указаным в сообщении Мингорисполкома, по-прежнему отвечают, что «регистрация пока не возобновилась». И когда ждать новостей, они не знают.





По информации Министерства по налогам и сборам, к 1 января 2021 года в Беларуси было зарегистрировано 269 501 индивидуальных предпринимателей.