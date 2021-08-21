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В Минске всё ещё нельзя открыть ИП. В областях — можно

На днях стало известно, что с 17 августа в Минске «временно остановлена» регистрация ИП.

В приёмной управления регистрации и лицензирования главного управления юстиции Мингорисполкома не смогли дать ответ, какие это технические причины и когда возобновится регистрация. По информации officelife.media (издание ссылается на источник в бизнес-союзе), приостановка регистрации может быть связана с подготовкой радикальных изменений налогообложения ИП. 

20 августа регистрация ИП в Минске всё ещё заморожена. Однако в областях, включая Минскую, проблем с этим не возникло. dev.by прозвонил управления юстиции облисполкомов.

В Могилёвском сказали, что информация о прекращении регистрации ИП «касается только Минска».

В Витебском тоже подтвердили, что у них «в области с регистрацией ИП всё в порядке».

В Гродненском ответили, что «работают в штатном режиме».

В Минском сообщили, что ИП регистрируют не только в области, но и «по всей республике». И только «в Минске — технический сбой».

По телефонам, указаным в сообщении Мингорисполкома, по-прежнему отвечают, что «регистрация пока не возобновилась». И когда ждать новостей, они не знают. 

По информации Министерства по налогам и сборам, к 1 января 2021 года в Беларуси было зарегистрировано 269 501 индивидуальных предпринимателей. 
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