



В соответствии с Налоговым кодексом физлицам, не получившим на 1 января 2021 года в установленном порядке разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении c уплатой госпошлины за его выдачу, извещения на уплату авансового платежа по транспортному налогу будут направлены налоговыми органами в срок не позднее 1 ноября нынешнего года по почте либо размещены в личном кабинете плательщика.

В МНС обращают внимание на то, что при размещении извещения на уплату авансового платежа в личном кабинете такое извещение на бумажном носителе плательщику направляться не будет. Внести авансовый платеж необходимо не позднее 15 декабря 2021 года.

В настоящее время у каждого физического лица, имеющего подключение к личному кабинету, есть возможность просмотреть в личном кабинете размещенную налоговыми органами информацию о зарегистрированных за плательщиком в ГАИ транспортных средствах.





Если физлицо не зарегистрировано как пользователь личного кабинета плательщика, получить доступ к данному сервису (логин и пароль) можно лично при посещении любой инспекции МНС, независимо от места жительства (при обращении в инспекцию при себе надо иметь паспорт или вид на жительство в Беларуси).