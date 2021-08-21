Компании “Ослябя”, “ВикторияГарантСтрой”, “ЯРКИДА” и крупный подрядчик “Ареса-сервис-строй” лишены аттестатов Министерством строительства и архитектуры 13 августа.





Почему прекращено действие разрешающих документов, в “Ареса-сервис-строй” не знают.





— Это не к нам вопросы. Сами не знаем, что это случилось, — говорят Еврорадио в строительной компании. Так что, строительство объектов сейчас приостановлено?





— Мы пока ничего не получали, никаких запретов, никаких бумаг. Мы не в курсе пока что.





- То есть строительство на объектах сейчас продолжается, мы правильно понимаем?





Представитель “Ареса-сервис-строй”: Правильно понимаете.





На наш вопрос, кто бы мог пояснить ситуацию детальнее, в компании нам посоветовали пообщаться с министром строительства. В пресс-службе Минстроя нам никто не ответил, поэтому Еврорадио позвонило в “Белстройцентр”, на сайте которого было опубликовано объявление о прекращении действия аттестатов.





— Была аттестация, они не подтвердили соответствие квалификационным требованиям, — отвечают Еврорадио в “Белстройцентре”. — Кто-то получает аттестаты за месяц, кто-то за полгода, тут трудно сказать, когда получат снова.





Специалист также добавляет, что до получения разрешительных документов заниматься строительством такие организации не могут.





Чем потеря генподрядчиков грозит дольщикам Dana Holdings, вложившим деньги в строительство и с нетерпением ждущим заветных квартир?





— Либо восстановят аттестаты, либо будут искать новых подрядчиков, — комментирует Еврорадио управляющий директор международной консалтинговой компании. — А новые подрядчики — это, конечно, [увеличенные. — Еврорадио] сроки. Также могут возникнуть сложности при передаче объектов, связанные с документацией, с реальным ходом выполнения работ. Могут возникнуть вопросы по коммерции, по смете. Это не смертельно, но могут быть пробуксовки.





Если это были генподрядчики, то они делали смету, проект и прочее. Исходя из этого формировалась цена квартир. При смене подрядчика возможно, что цена поменяется.





“Ареса-сервис-строй” на рынке строительства уже 20 лет. С чего вдруг они не прошли аттестацию? Из-за санкций США, повисших на “Дане Холдингз”?





— Это вряд ли, — считает аналитик. — Возможно, это как-то связано с переделом строительного рынка. “Ареса” — серьёзная компания, и я, честно говоря, не понимаю, как можно у неё забрать аттестат. Но вот забрали. А у нас же есть госзастройщики, и, может быть, идея в том, чтобы их продвинуть?





Госзастройщиков много, они с лицензиями, работают в Минске и в регионах. Понятно, что зачастую они неконкурентоспособны, может быть, по качеству, по ценам. Это более логично.





Еврорадио отправило запрос в Dana Holdings с просьбой разъяснить ситуацию. Как только мы получим ответ, то сразу его опубликуем.





Основными владельцами Dana Holdings являются сербские бизнесмены Боголюб и Драгомир Каричи. “Дана” и ряд других компаний, таких как табачная фабрика “Нёман”, “Белнефтегаз”, “Беларуськалий”, попали под санкции США 9 августа. Активы и имущество физических и юридических лиц, попавших в санкционный список, заблокированы на территории Соединённых Штатов. Гражданам США с такими компаниями запрещено проводить любые финансовые операции.



