+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Скандал. Люди будут без квартир? Подрядчики санкционной Dana Holdings лишены аттестатов

Генподрядчики застройщика “Дана Астра” (Dana Holdings), попавшего под санкции США по причине сотрудничества с белорусскими властями, остались без аттестатов соответствия, позволяющих заниматься строительной деятельностью.

Скандал. Люди будут без квартир? Подрядчики санкционной Dana Holdings лишены аттестатов
“Маяк Минска” / Еврорадио
Компании “Ослябя”, “ВикторияГарантСтрой”, “ЯРКИДА” и крупный подрядчик “Ареса-сервис-строй” лишены аттестатов Министерством строительства и архитектуры 13 августа.

Почему прекращено действие разрешающих документов, в “Ареса-сервис-строй” не знают.

— Это не к нам вопросы. Сами не знаем, что это случилось, — говорят Еврорадио в строительной компании. Так что, строительство объектов сейчас приостановлено?

— Мы пока ничего не получали, никаких запретов, никаких бумаг. Мы не в курсе пока что.

- То есть строительство на объектах сейчас продолжается, мы правильно понимаем?

Представитель “Ареса-сервис-строй”: Правильно понимаете.

На наш вопрос, кто бы мог пояснить ситуацию детальнее, в компании нам посоветовали пообщаться с министром строительства. В пресс-службе Минстроя нам никто не ответил, поэтому Еврорадио позвонило в “Белстройцентр”, на сайте которого было опубликовано объявление о прекращении действия аттестатов.

— Была аттестация, они не подтвердили соответствие квалификационным требованиям, — отвечают Еврорадио в “Белстройцентре”. — Кто-то получает аттестаты за месяц, кто-то за полгода, тут трудно сказать, когда получат снова.

Специалист также добавляет, что до получения разрешительных документов заниматься строительством такие организации не могут.

Чем потеря генподрядчиков грозит дольщикам Dana Holdings, вложившим деньги в строительство и с нетерпением ждущим заветных квартир?

— Либо восстановят аттестаты, либо будут искать новых подрядчиков, — комментирует Еврорадио управляющий директор международной консалтинговой компании. — А новые подрядчики — это, конечно, [увеличенные. — Еврорадио] сроки. Также могут возникнуть сложности при передаче объектов, связанные с документацией, с реальным ходом выполнения работ. Могут возникнуть вопросы по коммерции, по смете. Это не смертельно, но могут быть пробуксовки.

Если это были генподрядчики, то они делали смету, проект и прочее. Исходя из этого формировалась цена квартир. При смене подрядчика возможно, что цена поменяется.

“Ареса-сервис-строй” на рынке строительства уже 20 лет. С чего вдруг они не прошли аттестацию? Из-за санкций США, повисших на “Дане Холдингз”?

— Это вряд ли, — считает аналитик. — Возможно, это как-то связано с переделом строительного рынка. “Ареса” — серьёзная компания, и я, честно говоря, не понимаю, как можно у неё забрать аттестат. Но вот забрали. А у нас же есть госзастройщики, и, может быть, идея в том, чтобы их продвинуть?

Госзастройщиков много, они с лицензиями, работают в Минске и в регионах. Понятно, что зачастую они неконкурентоспособны, может быть, по качеству, по ценам. Это более логично.

Еврорадио отправило запрос в Dana Holdings с просьбой разъяснить ситуацию. Как только мы получим ответ, то сразу его опубликуем.

Основными владельцами Dana Holdings являются сербские бизнесмены Боголюб и Драгомир Каричи. “Дана” и ряд других компаний, таких как табачная фабрика “Нёман”, “Белнефтегаз”, “Беларуськалий”, попали под санкции США 9 августа. Активы и имущество физических и юридических лиц, попавших в санкционный список, заблокированы на территории Соединённых Штатов. Гражданам США с такими компаниями запрещено проводить любые финансовые операции.
euroradio.fm
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]