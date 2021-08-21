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Цены на школьную экипировку выросли на 6-10%

Стоимость школьной экипировки выросла на 6-10%, говорится в сообщении на сайте Федерации профсоюзов Беларуси в пятницу.

Об этом говорят результаты профсоюзного мониторинга цен на ассортимент школьных товаров, который прошел по всей стране, пишет Интерфакс-Запад. 

"Результаты нашего мониторинга показали, что сегодня собрать ребенка в школу весьма затратное мероприятие. По сравнению с прошлым годом цены подросли где-то на 6%, где-то на 10%, в денежном эквиваленте родителям придется потратить на Br100, а где-то и больше", – рассказал заместитель председателя Федерации профсоюзов Владимир Поздняков. 

В ФПБ отметили, что стоимость одежды, обуви, канцелярских принадлежностей в регионах страны значительно отличаются. "Например, дороже всего обойдется школьный набор (одежда, обувь, канцелярия, дневник, рюкзак и т.д.) для мальчиков младшего возраста в Минской области – существенно более Br760, для девочек из Брестской области – почти Br600. Дешевле, но не менее затратно, сборы в школу обойдут для семьи из Гродненской области: на  мальчика придется потратить Br563, на девочку – Br465", - сказано в сообщении федерации.

Здесь добавили, что в Минской области родителям старшеклассников дороже всего обойдется подготовка к школе мальчиков – сумма покупок составит более Br830. В Брестской области дороже обойдётся экипировка девочек - Br972. Дешевле всего собрать в школу мальчиков в Гомельской области – Br716 и девочек из Гродненской области – Br641.

"Профсоюзы обеспокоены такой ситуацией на рынке школьных товаров. Мы готовы поддержать и оказать необходимую помощь работникам", - сказал Поздняков.
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