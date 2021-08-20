Из-за этого бюджеты стран теряют $243 млрд недополученных налогов ежегодно. Такие данные приводятся в новом совместном исследовании Калифорнийского и Копенгагенского университетов «Пропадающая прибыль стран», пиш ет thinktanks.by





Авторы исследования отмечают, что в 2015 году сумма прибылей, полученных компаниями за рубежом и переведенных в налоговые убежища, составляла $616 млрд. Но при этом доля перечисленной прибыли сохранилась практически на том же уровне — в 2015 году она составляла 36,2%. Сумма недополученных налогов в 2015 году — $188 млрд, или 9% доходов от налогов на прибыль корпораций. В 2018-м эта доля выросла до 9,9%.





По данным исследования, американские международные корпорации переводят в два раза больше прибыли (в отношении к объему своих зарубежных доходов) в налоговые убежища по всему миру, чем компании из других стран ОЭСР. В 2018 году они перевели $186 млрд, недоплатив $50 млрд налогов. Большая часть — $118,4 млрд — была переведена в такие страны и юрисдикции, как Бермуды, Пуэрто-Рико, Гонконг, Сингапур и др. Германские корпорации вывели $83 млрд, лишив бюджет страны почти $25 млрд. Они выводили средства в европейские налоговые убежища, включая Люксембург ($25 млрд) и Нидерланды ($21 млрд). Российские компании вывели $17,3 млрд своих прибылей, в основном в налоговые убежища за пределами Европы, из-за чего в бюджет не поступили $3,5 млрд.





В 2015 году самым крупным налоговым убежищем по объему переведенных прибылей была Ирландия. Затем три года подряд первое место по этому показателю занимал Сингапур, куда в 2018 году были переведены $132 млрд прибылей международных корпораций — в два раза больше, чем было в 2015 году.



