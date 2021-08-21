Власти собираются повысить зарплаты бюджетникам. Цена вопроса — порядка 200 млн рублей. Средства на это возьмут из резервного президентского фонда. «Филин» узнал у аналитика проекта «Кошт урада» Жанны Кулаковой, что это за фонд, какие у него объемы и на что еще оттуда уходят деньги.





— Это бюджетный фонд, который формируется на базе республиканского бюджета. Информации по нему мало. Каждый год, когда утверждается закон о республиканском бюджете, в его расходной части есть строчка «резервный фонд президента». И исходя из этого можно узнавать плановый объем трат через фонд на текущий год.





Подробности о том, как эти средства расходуются, можно найти в заключениях Комитета государственного контроля об исполнении республиканского бюджета за очередной год. Соответственно, такие заключения КГК публикует раз в год, но с большой задержкой. Например, за 2020 год такого документа до сих пор нет.





Теперь о тратах. Каждый год там есть три одинаковые статьи расходов: капитальное строительство и строительство социально-значимых объектов, стимулирование достижений в области науки, спорта и искусства (всевозможные премии, стипендии, поддержка талантливой молодежи) и международный обмен детей, направленных на оздоровление (спонсирование отдыха и лечения иностранных детей, которые прибывают в Беларусь).





В дополнение к этому, время от времени деньги из резервного фонда тратятся и на другие нужды, которые могут быть совершенно разными. Например, в 2016 году почти 800 млн рублей направили в ФСЗН. То есть эти средства ушли на выплату пенсий и пособий. Явно, что у фонда соцзащиты не хватало своих средств. Хотя, не секрет, что они и так каждый год получают финансовую помощь из республиканского бюджета.





В 2018 году 62 млн рублей потратили на реализацию мероприятий по подготовке и проведению II Европейских игр. Также в 2018 году тратили деньги на повышение зарплат бюджетников — 221 млн.





А в 2019 году финансировали расходы, связанные с приобретением горюче-смазочных материалов и финансировали комплекс полевых работ бюджету Гомельской области.





То есть статьи расходов могут быть очень разными. И тут же мы видим, что повышение зарплат бюджетников из средств резервного фонда уже случалось, причем, и сумма похожая: около 200 млн рублей. В принципе, ничего необычного, такое уже бывало. И в целом средства из этого фонда частенько тратятся на такие нужды.





Казалось бы, почему именно из резервного фонда? Туда, видимо, изыскивают какие-то дополнительные средства.





По словам собеседницы Филина, объем резервного фонда президента из года в год очень разный.





— Существует бюджетный кодекс, который регулирует резервный фонд президента и другие резервные целевые фонды. В 43 статье этого кодекса есть формулировка, согласно которой средства фонда президента расходуются на основании решений президента РБ. При этом размер этого конкретного фонда, как правило, не может превышать 1% доходов республиканского бюджета.





«Как правило» — так и написано в кодексе, очень размытая формулировка. Но в 42 статье того же кодекса говорится, что общий размер всех резервных фондов в республиканском бюджете не может превышать 2% от доходов бюджета. Из всего этого получается, что теоретически резервный фонд президента больше 2% быть не может. Однако бывает, что он превышает эту цифру.





Например, в 2018 году резервный фонд запланировали в размере аж 1,2 млрд. рублей. Это очень много. По факту потратили меньше, однако все равно получилось 2,2% от доходов бюджета. В 2016 году, когда, как мы уже знаем, влили порядка 800 млн рублей в ФСЗН, это получилось больше аж 5% от доходов бюджета. То есть нарушается бюджетный кодекс страны.





В этом году плановый объем резервного фонда президента составил 613,5 млн рублей. По сравнению с прошлым годом, он вырос в 2,5 раза. Больше было только в 2018 году. Мы не знаем, сколько из него используют по итогу: может быть больше, а может — наоборот. Но уже эти 613,5 миллионов больше 2% от доходов республиканского бюджета.





Эксперт отмечает, что сложно понять, откуда каждый год берутся эти цифры, и почему именно столько закладывают в резервный президентский фонд.





— Точно также, как и было непонятно, зачем они в 2018 году больше миллиарда заложили.





Вообще, когда Минфин верстает бюджет на очередной год, все запланированные деньги четко расписаны. Нет формулировок, мол, у нас в запасе есть еще миллион, куда его деть, мы подумаем потом. У всех денег есть целевое назначение.





А такие резервные фонды — это как раз деньги, которые можно потратить на что угодно. И практика показывает, что в действительности так и происходит: от финансирования посевной до субсидий в ФСЗН. То есть это средства, которые можно тратить как захочется, — заключает Жанна Кулакова.



