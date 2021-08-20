Суд по делу Google и МАРТ приостановлен

Экономическая коллегия Верховного суда Беларуси приостановила разбирательство по деле о доминирующем положении на рынке по иску Google к министерству антимонопольного регулирования (МАРТ) Беларуси, пишет sputnik.by

"Судебное разбирательство приостановлено до рассмотрения экономическим судом города Минска заявления Google LLC об обжаловании действий МАРТ", - такое решение принято Верховном судом.





Как там пояснили, в своем заявлении Google указывает, что действия МАРТ по установлению доминирующего положения заявителя на товарном рынке предусмотренных на мобильные устройства под управлением операционной системы Android магазинов приложений, локализованных для распространения на территории РБ, не соответствуют требованиям законодательства.

Подготовительное заседание, во время которого суд выяснял позиции сторон, прошло в Минске накануне.





Суду были представлены материалы с грифом "секретно", где содержатся коммерческие тайны, кроме того, в суд пришли представители Яндекса и обратились с просьбой допустить их в качестве заинтересованного лица.

Верховный суд не принял заявление представителей Яндекс об участии в деле в качестве заинтересованного лица ввиду отсутствия у них полномочий на подачу такого заявления.

Напомним, что в июле МАРТ заявлял о том, что установлен факт нарушения американcкой компанией Gppgle антимонопольного законодательства на рынке магазинов приложений, предустановленных на мобильные устройства под управлением ОС Android. Google обжаловал решение анотимонопольного ведомства.

Доминирующая позиция

Ранее в МАРТ, который является государственным регулятором, обратился Яндекс с заявлением о том, что доминирующее положение Google нарушает из права на рынке.

Дело о доминирующей позиции на рынке рассматривают не только в Верховном суде. В настоящее время в Экономическом суде Минска находится жалоба Google на решение МАРТ о доминирующем положении на белорусском рынке.



