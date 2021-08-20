«Указанное решение принято в связи с выявлением факта эмиссии ООО «Шигонг Кэпитал» облигаций первого выпуска на основании документов, содержащих недостоверную информацию о финансовом состоянии эмитента в части существенного завышения в бухгалтерском учете и отчетности стоимости вложений в долгосрочные активы и собственного капитала данного общества», - говорится в пресс-релизе Минфина РБ.





«Все облигации первого выпуска ООО «Шигонг Кэпитал» подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные ООО «Шигонг Кэпитал» от размещения облигаций, а также накопленный по этим облигациям доход, подлежат возврату инвесторам (владельцам облигаций). Все издержки, связанные с признанием выпуска облигаций недействительным и возвратом средств инвесторам, относятся на счет ООО «Шигонг Кэпитал», - также сказано в сообщении.





При этом, еще две компании несут субсидиарную ответственность в части возврата средств инвесторам: ООО «Независимая управляющая компания», директор которой подписал эмиссионные документы ООО «Шигонг Кэпитал» («Независимая управляющая компания» оказывает эмитенту услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности) и ООО «Инновационный консалтинг», директор которой своей подписью подтвердил «достоверность» информации об обеспечении исполнения обязательств эмитента по облигациям.



