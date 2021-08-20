+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Google оспаривает в белорусском суде претензии МАРТ

Компания Google LLC (США) оспаривает в белорусском суде обвинения министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в нарушении антимонопольного законодательства.

Как подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе Экономического суда Минска, в четверг прошло подготовительное заседание Верховного суда Беларуси по иску Google к МАРТ. По итогам заседания суд по делу Google и МАРТ приостановлен до рассмотрения заявления Google об обжаловании действий МАРТ экономическим судом Минска, которое состоится 25 августа.

В своем иске американская компания обжалует заключение комиссии ведомства, которая признала, что Google нарушает белорусское антимонопольное законодательство, поскольку компания предустанавливает свои приложения на Android-смартфоны и выставляет требование производителям устанавливать пакет Google.

"Компания Google LLC увязывает получение магазина приложений Google Play с обязательной предустановкой иных приложений, которые обеспечивают поиск информации, размещение рекламы и приносят доход компании Google LLC. (...) Указанные практики компании Google LLC ограничивают возможности доступа на мобильные устройства иных разработчиков приложений, в первую очередь приложений поиска. 

(...) Установленный МАРТ факт злоупотребления компанией Google LLC доминирующим положением является нарушением пункта 1 статьи 18 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 года № 94-З "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции", - говорится в заключении регулятора.

Поводом для проведения расследования стала жалоба российской компании "Яндекс", направленная в МАРТ в начале 2019 года.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]