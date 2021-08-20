Почти 5% мирового экспорта: в 2020 году Беларусь заработала на удобрениях $2,6 млрд
Таких денег госбюджет и Беларуськалий могут лишиться в следующем году из-за санкций.
В 2020 году Беларусь от продажи удобрений получила 2,6 млрд долларов, что составило 4,7% от всего мирового экспорта удобрений.
В целом в 2020 году экспорт удобрений составил 54,9 миллиарда долларов. Стоит учитывать, что с 2019 по 2020 год стоимость экспортированных удобрений снизилась на -5,9%. Такие данные приводятся проектом worldstopexports на основе данных ВТО.
Исследователи отмечают, что в рейтинге продавцов удобрений лучшие, чем Беларусь показатели продемонстрировали Россия, Китай, Канада, США и Марокко. В совокупности на эти основные поставщики приходилось 46,9% общемирового экспорта удобрений.
Впрочеми, Беларусь в 2020 году также заняла лидирующую позицию в секторе. По спаду. Страна продемонстрировала максимальное снижение международных продаж удобрений выйдя на показатель -20,3%.
У России этот спад составил -16,7%, у Египта -12,8%, у США -11,1% и у Китай -8,4%.
Среди континентов страны Европы продали удобрений на наибольшую сумму в долларах США в течение 2020 года. Объем поставок составил 21 миллиард долларов, или 38,3% от общемирового объема. На втором месте оказались азиатские экспортеры с 30,9%, в то время как 16,6% международных поставок удобрений происходили из Северной Америки. Еще 11,4% были отправлены из Африки (11,4%).
Что касается различных видов экспортируемых в мире удобрений, то около трех четвертей (75,5%) были азотными. Калийные удобрения составили 20,7%. Фосфатные удобрения - 2,1%.
Топ-15 мировых экспортеров удобрений в 2020 году
Россия: 7 миллиардов долларов США (12,7% от общего объема экспорта удобрений).
Китай: 6,6 млрд долларов (12%)
Канада: 5,2 миллиарда долларов (9,4%)
США: 3,7 млрд долларов (6,7%)
Марокко: 3,4 млрд долларов (6,2%)
Беларусь: 2,6 млрд долларов (4,7%)
Нидерланды: 2 миллиарда долларов (3,7%)
Бельгия: 1,6 млрд долларов (2,9%)
Катар: 1,3 миллиарда долларов (2,4%)
Саудовская Аравия: 1,2 миллиарда долларов (2,3%)
Египет: 1,2 миллиарда долларов (2,1%)
Израиль: 1,2 миллиарда долларов (2,1%)
Оман: 1,1 миллиарда долларов (2%)
Германия: 1 миллиард долларов (1,9%)
Испания: 996,5 миллиона долларов (1,8%)
Источник: Thinktanks.by
16:08 20/08/2021
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