



И второе, чтобы наполнить ФСЗН, потому что в стране денег нет, а пенсии платить надо. Поэтому хотят убрать основную массу наемных сотрудников, так как у ИП действительно гораздо проще уходить от выплат в ФСЗН.





Бизнесмен отмечает, что, на самом деле главное противоречие вызывают даже не сами изменения, а их применение в белорусских реалиях.





— Скорость, с которой разваливают малый и средний бизнес, поражает. Но уже не удивляет. На самом деле, увеличение-уменьшение налогов, изменение других каких-то правил — в этом нет ничего страшного, если в стране работают законы и все перед ними равны.





Но ведь у нас в стране есть две категории — те, для которых правила ужесточаются, и те, для которых правил вообще не существует, — обращает внимание бизнесмен.





Он полагает, что в случае ужесточения законодательства в отношении малого и среднего бизнеса, многие предприниматели вынуждены будут уехать из страны.





— Высбодившихся ИПэшников, которые не согласятся с новшествами, с радостью переведут в разряд «самозанятых», так как они сами заботятся о своей пенсии.





Также их очень ждут на заводах, на госпредприятиях, где сейчас очень тяжелая ситуация с квалифицированными кадрами. Их катастрофически не хватает. Специалисты или уехали, или занимают активную позицию. Поэтому берут всех подряд, соответственно, увеличивается количество несчастных случаев и брака.





Ну, а тем, кто не захочет становится «самозанятым» или идти на завод, скажут «скатертью дорога». Те, кто останутся, будут все больше уходить в «серый» бизнес, потому что получится выгоднее заплатить штраф, чем такие налоги.





Сейчас власти пытаются не то, что в очередной раз выстрелить себе в ногу, а отрезать все, что ниже пояса. ИП закрывали огромный сектор, который государство никак не могло закрыть. Сколько бы не поднимали «Камволь», а народ все равно ездит за одеждой на рынки.





Государственные автосервисы не сравнятся по качеству обслуживания с ИП. А сфера красоты — ведь не каждая девочка может открыть себе целую парикмахерскую или маникюрный салон.



