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СМИ: арендаторам Dana Mall стали приходить письма с вопросами от европейских поставщиков

Как стало известно «Нашей Ниве», некоторым арендаторам торгового центра Dana Mall начали приходить недвусмысленные письма от европейских поставщиков с просьбой разъяснить природу отношений с подсанкционными компаниями Каричей

Речь о самых разных магазинах: от одежды до техники. 

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«Мы не будем лгать и, естественно, признаемся, что мы арендуем площади у Dana Mall. Естественно, мы предвидим и следующее письмо после нашего ответа, с требованием выехать под угрозой прекращения поставок, и приступаем к этому готовиться», — говорит «Нашей Ниве» один из менеджеров, компания которого готовит ответ европейским поставщикам.

Другие игроки рынка недвижимости Минска объяснили, что бизнес знает об этих проблемах: возникла ситуация, когда с Каричами разрывают предварительные договоры аренды на еще не сданных арендных площадях в «Минск-мире». 

«Сейчас это грозит тем, что западные поставщики выберут себе другого продавца», — говорит сведущий менеджер. 

В конце 2020 года Евросоюз наложил санкции на Dana Holdings/Dana Astra с аргументацией, что этот бизнес «поддерживает тесные отношения с Александром Лукашенко».

Журналисты хотели узнать, как в Dana Mall видят будущее в условиях санкционного давления, когда арендаторов могут вынудить уйти с площадок под угрозой прекращения поставок. Однако в компании отказались от устных комментариев. НН направила письменный запрос и опубликует ответ, как только его получит. 

Dana Mall — самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси. Здесь находятся магазины многих западных брендов, например, Zara, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti, New Balance, I-Store, PANDORA, Next.
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