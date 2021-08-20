Речь о самых разных магазинах: от одежды до техники.





Сербский бизнесмен Боголюб Карич





«Мы не будем лгать и, естественно, признаемся, что мы арендуем площади у Dana Mall. Естественно, мы предвидим и следующее письмо после нашего ответа, с требованием выехать под угрозой прекращения поставок, и приступаем к этому готовиться», — говорит «Нашей Ниве» один из менеджеров, компания которого готовит ответ европейским поставщикам.





Другие игроки рынка недвижимости Минска объяснили, что бизнес знает об этих проблемах: возникла ситуация, когда с Каричами разрывают предварительные договоры аренды на еще не сданных арендных площадях в «Минск-мире».





«Сейчас это грозит тем, что западные поставщики выберут себе другого продавца», — говорит сведущий менеджер.





В конце 2020 года Евросоюз наложил санкции на Dana Holdings/Dana Astra с аргументацией, что этот бизнес «поддерживает тесные отношения с Александром Лукашенко».





Журналисты хотели узнать, как в Dana Mall видят будущее в условиях санкционного давления, когда арендаторов могут вынудить уйти с площадок под угрозой прекращения поставок. Однако в компании отказались от устных комментариев. НН направила письменный запрос и опубликует ответ, как только его получит.





Dana Mall — самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси. Здесь находятся магазины многих западных брендов, например, Zara, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti, New Balance, I-Store, PANDORA, Next.











