+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Минстройархитектуры РБ аннулировало аттестаты 4-х генподрядчиков Dana Holdings

Министерство строительства и архитектуры Беларуси прекратило действие аттестатов четырех генеральных подрядчиков застройщика «Дана Астра» (Dana Holdings).


Согласно информации на сайте Белстройцентра, с 13 августа аннулированы аттестаты на строительство объектов следующих компаний: ООО «Ослябя», ООО «ВикторияГарантСтрой», ООО «Яркида» и ЗАО «Ареса-Сервис-Строй». Именно эти компании построили с десяток домов в ЖК «Минск-Мир».

Кроме того, на фоне введенных США 9 августа санкций в отношении «Дана Астра», арендаторам помещений в ТЦ «Dana Mall» начали приходить недвусмысленные письма от европейских поставщиков с просьбой разъяснить природу их отношений с попавшими под санкции США компаниями братьев Каричей.

Как сообщает «Наша Нива», письма получили разные магазины – от техники до одежды.
АФН
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]