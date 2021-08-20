После того как Национальный банк отменил свои рекомендации по верхней границе ставок по валютным вкладам, белоруские банки начали быстро поднимать их. Остановить отток средств населения им, правда, пока не удалось, а это означает, что проценты будут расти.





По данным Национального банка РБ, в июле 2021 года средняя ставка по новым валютным вкладам населения на срок до 1 года выросла до 1,9% с 1,14% в июне. Аналогичная ставка по долгосрочным депозитам поднялась до 3,65% с 2,67%.





В августе рост ставок, по-видимому, продолжился столь же быстрыми темпами. В частности, даже консервативный Беларусбанк с 10 августа весьма существенно увеличил проценты. В частности, на годовой безотзывной вклад в долларах средства можно разместить под 4,9% годовых, а сроком на 3 года — 5,1% годовых. А ставка по детскому безотзывному депозиту сроком на 5 лет установлена в размере 5,2%.





Более того, проценты по некоторым вкладам привязаны к ставке ФРС США, и так как она будет расти в перспективе, поднимутся и проценты по ним.





Проценты по валютным депозитам юридических лиц в июле также значительно увеличились. Так, средняя ставка по новым вкладам на срок до 1 года поднялась до 2,26% годовых с 1,42% в июне. А по долгосрочным депозитам она поднялась до 2,41% с 1,65%.





Вместе с увеличением ставок по валютным депозитам банки поднимают и проценты по валютным кредитам юридическим лицам. А именно, средняя ставка по новым кредитам на срок до 1 года в июле выросла до 7,1% годовых с 6,63% в июне. А по долгосрочным кредитам проценты поднялись до 7,06% с 6,39%.





Продолжают расти ставки и по рублевым депозитам в банках. Средняя ставка по новым вкладам физических лиц в белорусских рублях на срок до 1 года увеличилась в июле до 17,47% с 16,88% в июне. А по новым вкладам на срок свыше года проценты поднялись до 16,09% с 15,84% соответственно.





Выросла в июле и средняя ставка по новым депозитам юридических лиц на срок свыше года: до 14,01% годовых с 13,37% в июне. Однако ставка по краткосрочным вкладам опустилась до 10,6% с 10,78% в июне. Это не единственный показатель кредитно-депозитного рынка РБ, который в июле уменьшился.





Снизилась также средняя ставка по новым кредитам юридическим лицам на срок свыше года: до 12,06% годовых с 12,08% в июне. Однако аналогичная ставка по рублевым кредитам на срок до 1 года поднялась до 13,27% годовых с 12,9% в июне.





Проценты по кредитам населению остаются немного ниже, чем юридическим лицам. Средняя ставка по новым рублевым кредитам физическим лицам на срок до 1 года в июле выросла всего до 9% годовых с 8,99% в июне, а по долгосрочным — до 12% с 11,63%.





В целом проценты по рублевым вкладам остаются намного выше процентов, по которым банки предоставляют средства физическим и юридическим лицам в кредит.





Но это не значит, что банки занимаются благотворительностью, так как у них имеются значительные средства населения и предприятий, размещенные на условиях «до востребования», по которым банки почти ничего не платят. Кроме того, банки зарабатывают на дополнительных платежах, которые взимаются ими при кредитовании.