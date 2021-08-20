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Для владельцев агроусадеб в Беларуси могут поднять налоги

Сумму налогов для владельцев агроусадеб нужно пересмотреть, заявила в четверг председатель Постоянной комиссии нижней палаты белорусского парламента по бюджету и финансам Людмила Нижевич.


Она отметила, что государство на какой-то стадии старалось оживить агроусадьбы, особенно в сельской местности, ввело для этого ряд льгот. Однако, по ее словам, "иногда не совсем честные граждане пытаются искать уловки".

"К примеру, когда под маркой агроусадеб развивают гостиничный бизнес, а оплачивают несколько базовых в год, что несравнимо с тем доходом, который получают. Время показало, что необходимо вносить некоторые коррективы", - пояснила депутат.

Нижевич добавила, что бизнес в сфере гостеприимства должен быть максимально прозрачным, чтобы не было никаких претензий со стороны проверяющих органов.

Депутаты уже не первый раз поднимают тему налогов для владельцев агроусадеб. До 1 января 2021 года подоходный налог для них составлял одну базовую – 27 рублей на тот момент. Теперь две базовые – 58 рублей. Ранее в Палате представителей заявляли о планах поднять налоги до 4 базовых.
Sputnik.by
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