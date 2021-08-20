Центральный рынок в Глубоком выставили на продажу
Рынок продают, так как Глубокское районное потребительское общество ликвидируется, долги банкрота перед кредиторами за счет распродажи имущества погашает антикризисный управляющий ООО "ПравоВита".
Центральный рынок продают за 706 тысяч белорусских рублей (около $283 тысяч) в Глубоком, сообщил директор ООО "ПравоВита" Николай Кротов, пишет Sputnik.
"Идет ликвидация Глубокского районного потребительского общества, банкротство, поэтому имущество распродается. Он может быть интересен какому-нибудь бизнесу. Его оценочная цена составляет около 706 тысяч белорусских рублей", - сказал Кротов
Он подчеркнул, что рынок "живой" и рабочий, люди там торгуют в выходные дни. Отвечая на вопрос корреспондента Sputnik, будет ли меняться цена на рынок, собеседник агентства ответил, что с такими вещами не угадаешь: стоимость может остаться прежней, расти или падать.
Торги должны состоятся 9 сентября, они предусматривают возможность понижения начальной цены продажи на 40%. То есть, минимальная стоимость может составить 423,5 тысяч рублей ($169 тысяч).
Покупателям предлагают площадку около 2 гектаров с расположенными на ней торговыми рядами и примерочной, административным зданием, складскими, торговыми и хозяйственными постройками.
09:36 20/08/2021
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