Лукашенко отменил нулевой НДС для импортеров

Александр Лукашенко подписал указ «Об отмене оснований для применения льготы». С 31 августа 2021 года утрачивает силу указ № 358 «О стимулировании реализации товаров», который освобождал уполномоченных экономических операторов от налога на добавленную стоимость при ввозе в Беларусь товаров для их последующего экспорта.