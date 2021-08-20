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Неофициально: подоходный налог для ИП хотят увеличить до 18%

Управление регистрации и лицензировании Минюста сообщает, что с 17 августа регистрация индивидуальных предпринимателей и внесение изменений в их свидетельства полностью приостановлены «по техническим причинам».

Неофициально: подоходный налог для ИП хотят увеличить до 18%
Регистрация ИП не осуществляется, в том числе посредством веб-портала ЕГР.

На попытки выяснить по телефону, когда регистрация будет восстановлена, чиновники отвечают: «Вся актуальная информация представлена на сайте. Как только что-то изменится, информация будет обновлена».

Ранее сообщалось, что в начале года Минфин и Комитет госконтроля обратили внимание на «активное вовлечение индивидуальных предпринимателей в различные схемы для налоговой оптимизации и выведения из оборота наличных денежных средств».

В результате в госорганах созрела идея установить четкую градацию категорий малого и среднего предпринимательства, то есть самозанятых, индивидуальных предпринимателей и микропредприятий, и установить для них простой налоговый режим, при котором сумма налогов станет соразмерна получаемым доходам.

Процесс активизировался после того, как Александр Лукашенко на совещании в июле с экономическим блоком правительства посетовал, что предпринимателей в стране стало избыточно много.

По информации, которая попадает в бизнес-союзы, сейчас Минфин занят изменением налогообложения ИП. Кроме того, в коридорах власти думают над тем, чтобы резко ограничить перечень видов деятельности для предпринимателей. Планируется, что по большинству видов деятельности ИП не смогут нанимать работников. А подоходный налог для них будет увеличен до 18%. Также хотят отменить единый налог по большинству видов деятельности.
Таким образом, страна вернется к тому регулированию, которое было в 1990-е. Чтобы не плодить ипэшников, их решено больше не регистрировать», — сказал Officelife.media источник в бизнес-союзе.
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