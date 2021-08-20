







В компании уточняют, что недопоставка автокомпонентов с предприятия «Bosсh Самара» ограничивает выпуск машин и на текущей рабочей неделе.





Одновременно автоконцерн Toyota Motor Corp сообщил, пишет Officelife.media что снизит производство в сентябре на 40% к плану из-за глобального дефицита полупроводников.





Сокращения в производственной программе коснутся 14 заводов в Японии и за границей. При этом на рынок будет недопоставлено 360 тыс. машин.





Уверенно можно говорить о выпуске лишь 500 тыс. автомобилей Toyota в сентябре.