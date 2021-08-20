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АвтоВАЗ и Toyota сворачивают выпуск машин из-за нехватки компонентов

АвтоВАЗ сообщает, что на всю следующую неделю, до 27 августа, приостановит выпуск автомобилей на всех трех линиях из-за нехватки автоэлектроники производства Bosсh.



В компании уточняют, что недопоставка автокомпонентов с предприятия «Bosсh Самара» ограничивает выпуск машин и на текущей рабочей неделе.

Одновременно автоконцерн Toyota Motor Corp сообщил, пишет Officelife.media что снизит производство в сентябре на 40% к плану из-за глобального дефицита полупроводников.

Сокращения в производственной программе коснутся 14 заводов в Японии и за границей. При этом на рынок будет недопоставлено 360 тыс. машин.

Уверенно можно говорить о выпуске лишь 500 тыс. автомобилей Toyota в сентябре.
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