АвтоВАЗ и Toyota сворачивают выпуск машин из-за нехватки компонентов
АвтоВАЗ сообщает, что на всю следующую неделю, до 27 августа, приостановит выпуск автомобилей на всех трех линиях из-за нехватки автоэлектроники производства Bosсh.
В компании уточняют, что недопоставка автокомпонентов с предприятия «Bosсh Самара» ограничивает выпуск машин и на текущей рабочей неделе.
Одновременно автоконцерн Toyota Motor Corp сообщил, пишет Officelife.media что снизит производство в сентябре на 40% к плану из-за глобального дефицита полупроводников.
Сокращения в производственной программе коснутся 14 заводов в Японии и за границей. При этом на рынок будет недопоставлено 360 тыс. машин.
Уверенно можно говорить о выпуске лишь 500 тыс. автомобилей Toyota в сентябре.
08:17 20/08/2021
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