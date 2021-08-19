Согласно документу, это объекты деревообрабатывающего и целлюлозно-бумажного производств с площадью более 500 кв. м; объекты производства мебели из материалов на основе древесины с общей площадью производственных помещений, на которых перерабатывается древесина и (или) материалы из нее, более 500 кв. м; объекты газоперекачивающего производства производственной мощностью более 50 млн. куб. метров в сутки; объекты нефтеперекачивающего производства производственной мощностью более 20 тыс. т в сутки; объекты нефтеперерабатывающего производства производственной мощностью более 15 тыс. т в сутки; объекты производства химических волокон проектной мощностью более 400 т в сутки.





Постановление вступило в силу 19 августа - в день опубликования, пишет smartpress.by



