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В Беларуси ввели обязательную охрану для дерево- нефтеперерабатывающих, мебельных и химических производств

В Беларуси утвержден перечень объектов, подлежащих обязательной охране департаментом охраны министерства внутренних дел, такое постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, это объекты деревообрабатывающего и целлюлозно-бумажного производств с площадью более 500 кв. м; объекты производства мебели из материалов на основе древесины с общей площадью производственных помещений, на которых перерабатывается древесина и (или) материалы из нее, более 500 кв. м; объекты газоперекачивающего производства производственной мощностью более 50 млн. куб. метров в сутки; объекты нефтеперекачивающего производства производственной мощностью более 20 тыс. т в сутки; объекты нефтеперерабатывающего производства производственной мощностью более 15 тыс. т в сутки; объекты производства химических волокон проектной мощностью более 400 т в сутки. 

Постановление вступило в силу 19 августа - в день опубликования, пишет smartpress.by
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