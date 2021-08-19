Абсолютбанк, который попал под санкции США, сообщил клиентам-физлицам, что прекращает определенные операции, в том числе выдачу и обслуживание платежных карт Visa.





Также прекращается отправка и выдача переводов в международной системе Western Union, и в целом приостановлены переводы денежных средств в иностранной валюте, за исключением переводов в российских рублях и переводов на счета в банках-резидентах.





Что это означает для самого банка и банковской системы?

«Белорусский партизан» адресовал эти вопросы старшему аналитику Альпари Евразия Вадиму Иосубу.





- Абсолютбанк попал под персональные американские санкции, то есть он присутствовал в списке организаций, на которые непосредственно санкции распространяются с момента их объявления.

Проблемы максимально серьезные. На самом деле американские санкции де-факто означают запрещают возможность расчетов в долларах, причем в любом виде – будь то перечисление долларов, будь то получение долларов, расчеты карточкой в долларах. Из-за механизмов вторичных санкций, которые прописаны в американских законах, де-факто банк больше не сможет работать с долларами. Возможен только очень узкий перечень операций в валюте: если отправитель и получатель валюты обслуживается в одном и том же банке, то между ними переводить валюту можно, потому что не происходит движение валюты по корреспондентским счетам. Любая отправка валюты в любой другой банк невозможна.

Теоретически можно допустить, что остается возможность проведения операций в российских рубля, возможно, в юанях. Но сложно найти клиента с юанями, а во-вторых, из-за американского механизма вторичных санкций работать с этим банком откажутся буквально все контрагенты, включая российские, китайские и даже другие белорусские банки. Если американцам покажется, что другие банки помогали Абсолютбанку обойти санкции, то помогавший банк окажется под американским штрафом.

Можно констатировать смерть этого банка: его нормальная деятельность невозможна.





- Евросоюз ввел санкции против трех государственных банков Беларуси. Чем американские санкции отличаются от европейских?





- Под европейские санкции попали три государственных банка: Беларусьбанк, Белинвестбанк, Белагропромбанк. Но европейские санкции не подразумевают полный запрет работы с указанными банками. Определенные проблемы у банков есть, в том числе по платежам из Европы, но сами платежи не запрещены, просто европейские банки перестарховываются.

Абсолютбанк попал в американский список, который ввел полный запрет на работу с этим банком. У Абсолютбанка проблем гораздо больше, чем пока у крупных госбанков.





- Как скажутся в целом на банковской системе санкции против белорусских банков?





- Абсолютбанк – очень мелкий банк по белорусским меркам. Теоретически могут возникнуть проблемы у белорусских банков – контрагентов, например, другой белорусский банк выдал Абсолютбанку межбанковский кредит. Поскольку банк мелкий, то и суммы, соответственно, были небольшие, и даже если такие кредиты были, то после публикации американских санкционных списков сразу же произошли возвраты. И вряд ли это скажется на белорусской банковской системе в целом.

Что касается трех крупных госбанков, то в них сконцентрирована большая часть активов (на них приходится около 60-70% всех кредитов, выданных белорусским предприятиям и населению). Но, как мы выяснили, американские санкции по Абсолютбанку не похожи на европейские санкции в отношении Беларусьбанка, Белинвестбанка, Белагропромбанка: нет полного запрета на работу с ними, запрещена только часть операций, выдача кредитов со стороны европейских банков на срок свыше 90 дней. При расширительном толковании санкций проблем станет больше, но без ужесточения санкций они не приведут к параличу банков. Применение американских санкций в отношении трех указанных госбанков означало бы смерть всей банковской системы и смерть всей белорусской экономики.















