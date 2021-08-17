Среди прочего, как сказано в пресс-релизе, компания продолжает расширять свое присутствие в Беларуси. Количество заказов в июне 2021 года по сравнению с февралем 2021 года – месяцем начала работы маркетплейса в нашей стране – выросло втрое. Сколько это в абсолютных цифрах, не называется.





Отмечается, что во втором квартале 2021 года началось сотрудничество с «Белпочтой»: теперь жители Беларуси могут получить посылки Ozon в любом из примерно 3 тысяч почтовых отделений. Одновременно площадка продолжает расширять и собственную логистическую инфраструктуру в нашей стране.





Кроме того, планируется наращивать сеть пунктов выдачи заказов по модели франчайзинга, что позволит покупателям удобнее получать свои заказы, а местным предпринимателям – стать партнерами по франшизе.





Также Ozon намерен помочь белорусским производителям продавать товары российской аудитории маркетплейса, что расширит ассортимент и возможности выбора для российских покупателей, а также поможет белорусскому малому и среднему бизнесу и известным брендам выйти на российский рынок.