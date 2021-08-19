С начала августа валютная корзина подешевела на 0,26%.





Курс доллара растёт уже третий день подряд. Сегодня он поднялся сразу на 0,0123 BYN до 2,5191 BYN/USD — максимума за две недели.





Напомним, что эту неделю доллар начал снижением до минимума за два месяца.





Курс евро вырос на 0,0053 BYN до 2,9440 BYN/EUR — максимума за неделю, а всего неделю назад евро опускался до минимума за 360 дней.





Курс российского рубля обвалился на 0,0124 BYN до 3,3993 BYN/100 RUB.





Если бы рубль РФ сегодня подешевел ещё на 0,0008 BYN, то оказался бы на минимуме за 4(!) месяца.





Московская биржа

Российский рубль значительно девальвировался к доллару и евро на торгах в Москве. Это послужило сигналом для Банка России поднять официальные курсы иностранных валют на завтра. Так, курс доллара подскочил сразу на 69 копеек до 74,1503 RUB/USD, а курс евро вырос на 59 копеек до 86,71 RUB/EUR.





Доллар поднялся до максимума почти за месяц, а евро до максимума с начала месяца.