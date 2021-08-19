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EPAM переводит всю свою работу на иностранные сервера?

В соцсетях пишут, что сотрудники EPAM получили рассылку, в которой компания просит всех сотрудников убедиться, что все их проекты и инструменты для работы хранятся на зарубежных серверах.



Говорится, что процесс перевода всех техпроцессов будет завершён в течение 2-х недель. Делается это для того, чтоб команды разработчиков могли работать даже в случае приостановки работы офисов EPAM в Беларуси.

То есть вся работа компании должна быть выведена из страны, чтобы даже в случае прихода силовиков в офисы, они не смогли получить доступ к информации.

Также нельзя исключать, что делается это и для того, чтобы в случае отключения интернета в Беларуси не остановилась работа для зарубежных команд разработчиков.

Сообщается, что перевод на иностранные сервера негласно согласовывается только на внутренних проектах (так называемых BSS). Под иностранными серверами понимаются те же сервера EPAM, находящиеся в распоряжении EPAM, но теперь вместо региона BY - будет любой другой RU, HU и так далее.

По словам источников, перевод делается и чтобы дать возможность мультинациональным проектам (беларусско-русско-украинским и так далее), не быть зависимыми от политической обстановки в стране, и для хранения различной конфиденциальной информации.

Кстати, подобную процедуру многие ИТ-компании Беларуси сделали ещё пару лет назад, после ареста Виктора Прокопени в 2015 году. Вторая волна перевода техпроцессов на иностранные сервера была осенью 2020 года.
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