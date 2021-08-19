+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

БелАЭС встала надолго: стало известно, что там произошло

В Минэнерго рассказали, что все-таки произошло на БелАЭС 12 июля, когда сработала автоматическая система защиты генератора и когда наконец станцию включат в сеть. Спойлер: видимо, не скоро.

БелАЭС встала надолго: стало известно, что там произошло
Первый энергоблок БелАЭС отключен от энергосети с 12 июля, до сих пор там ведутся работы по замене одного из элементов возбудителя турбогенератора.

Напомним, 12 июля на Белорусской АЭС произошло автоматическое отключение атомной электростанции от энергосети. 

Чуть позднее в Минэнерго сообщили о том, что первый энергоблок БелАЭС отключила автоматическая защита генератора, а причины этого выясняются.

Спустя более месяца с автоматического отключения АЭС в Островце от энергосети появились новые подробности и данные о текущей ситуации на первом энергоблоке атомной станции.

Как сообщили в пресс-службе Минэнерго, на данный момент на первом энергоблоке Белорусской АЭС завершилась ревизия оборудования и технологических систем, которые были организованы для установления причин срабатывания автоматической системы защиты генератора 12 июля. Выяснилось, что необходима замена оборудования.

- Выполненные испытания выявили необходимость замены одного из элементов возбудителя турбогенератора, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Для этого, сообщается, ведутся необходимые работы, к которым привлечены специалисты российского завода-изготовителя.

Пока работы не будут завершены полностью и не будут проведены дополнительные испытания, первый энергоблок БелАЭС в энергосеть не включат.

- После завершения работ по замене одного из элементов возбудителя турбогенератора на блоке будут организованы дополнительные испытания, диагностика оборудования и систем турбогенератора, после чего блок включат в сеть, - заключили в Минэнерго.
Источник: KP.BY
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]