Первый энергоблок БелАЭС отключен от энергосети с 12 июля, до сих пор там ведутся работы по замене одного из элементов возбудителя турбогенератора.





Напомним, 12 июля на Белорусской АЭС произошло автоматическое отключение атомной электростанции от энергосети.





Чуть позднее в Минэнерго сообщили о том, что первый энергоблок БелАЭС отключила автоматическая защита генератора, а причины этого выясняются.





Спустя более месяца с автоматического отключения АЭС в Островце от энергосети появились новые подробности и данные о текущей ситуации на первом энергоблоке атомной станции.





Как сообщили в пресс-службе Минэнерго, на данный момент на первом энергоблоке Белорусской АЭС завершилась ревизия оборудования и технологических систем, которые были организованы для установления причин срабатывания автоматической системы защиты генератора 12 июля. Выяснилось, что необходима замена оборудования.





- Выполненные испытания выявили необходимость замены одного из элементов возбудителя турбогенератора, - уточнили в пресс-службе ведомства.





Для этого, сообщается, ведутся необходимые работы, к которым привлечены специалисты российского завода-изготовителя.





Пока работы не будут завершены полностью и не будут проведены дополнительные испытания, первый энергоблок БелАЭС в энергосеть не включат.





- После завершения работ по замене одного из элементов возбудителя турбогенератора на блоке будут организованы дополнительные испытания, диагностика оборудования и систем турбогенератора, после чего блок включат в сеть, - заключили в Минэнерго.







