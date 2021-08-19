Еврорадио поговорило с экономистом и узнало, как санкции усугубляют главную проблему белорусских банков, что не так с банковской статистикой и чем кризис в этом секторе грозит обычным белорусам.

Блокировка активов наиболее чувствительна для банков

Что касается ограничений Абсолютбанка, пострадают его клиенты, которым важны зарубежные операции.





— Все американские резиденты, компании, а также их зарубежные филиалы должны чётко блюсти санкционное положение и содействовать блокировке санкционных активов, — говорит старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук. — В случае с банками — это самая чувствительная вещь. Особенность международных расчётов в том, что сделка рано или поздно пройдёт через банк-резидент страны используемой валюты. То есть сделки в американских долларах будут проходить через американские банки.





Поэтому использовать доллары Абсолютбанк не сможет.





— Что будет дальше с банком, предсказать сложно, не зная ситуацию изнутри. Наверняка, он очень сильно ужмёт деятельность и будет пытаться сохранить те операции, которые остались. Но для любого банка возможность совершать внешние платежи очень важна. Это переход в более низкую лигу как минимум.

“Общей картины может никто не понимать”

Главный тренд, который влияет на банковскую систему, — отток депозитов, говорит Дмитрий Крук. С начала года белорусы вынесли из банков валютных депозитов на $717,5 млн. К 1 августа общая сумма валютных депозитов физлиц составила $3,9 млрд.





— Этот тренд длится уже полтора года. Он медленно, но уверенно подмывает ликвидность, ресурсную базу и вообще возможность банков кредитовать. Это ключевая тенденция, которая генерирует другие негативные вещи. Санкционный фон — дополнительный очень серьёзный шок.





Если смотреть на финансовые показатели банков, то ничего критичного там нет. Однако есть сомнения в том, насколько эти данные объективны, подчёркивает Дмитрий Крук.





— Показатели ликвидности в целом по банковской системе в пределах допустимых значений. Но есть ряд механизмов, бухгалтерских приёмов, регулятивных послаблений Нацбанка, которые позволяют играть со статистическими показателями.





Поэтому, какова общая картина в банковской системе, боюсь, из-за намеренно сбитой диагностики до конца может и никто не понимать. Я бы сказал, что банковская система — это сфера, где есть много поводов для тревоги. Пока это не достигло критичной фазы, но ситуация, особенно не фоне санкций, может быстро поменяться.

Как проблемы банков отражаются на всех?

Самое плохое, во что могут вылиться проблемы банков, — это банковский кризис, при котором банки окажутся неплатёжеспособны.





— В этом случае нарушается возможность банков исполнять свои обязательства. Кто-то может просто не получить доступ к своим депозитам, не получить вовремя какие-то другие услуги и продукты от банков. Но главное, что серьёзные банковские кризисы неизбежно сказываются на всей экономике в виде проседания доходов, сжатия занятости. В нашем случае могут быть и другие финансовые шоки: рост инфляции, изменение обменного курса.





Хотя это худший сценарий, но есть и более мягкие тоже с негативными последствиями для белорусов. Какими они будут, зависит от реакции властей на вызовы.





— Например, если создаётся угроза неплатёжеспособности банков, то Нацбанк и в целом власти начинают подкреплять их рублёвой ликвидностью. В этом случае последствием для всех может стать инфляция и динамика обменного курса.





Поскольку санкции бьют по самому больному — способности банков исполнять валютные обязательства, власти не всегда могут оказаться в состоянии им помочь. Чтобы Нацбанк мог поделиться с коммерческими банками валютой, её нужно ещё заработать или занять, что из-за санкций становится сложнее.





— Гипотетически можно сколь угодно много снабжать банки белорусскими рублями, пусть это и ведёт к инфляции. Но главные проблемы наших банков с ликвидностью в иностранной валюте. Здесь оказывать такую безусловную поддержку невозможно.





Не то что власти совсем бессильны. За счёт золотовалютных резервов можно пытаться подкрепить банки, но это рискованно уже для самих властей. Они могут утратить подушку безопасности для внешнего долга и в целом для стабильности. Будут ли они это делать и в каком масштабе, зависит от того, какие приоритеты сформируют для себя власти, — резюмирует Дмитрий Крук.