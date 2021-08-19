



По его словам, кризис может разразиться, когда США поднимут ставки, и валютный долг станет дороже. Он будет похож на тот, что случился в 1998 году.





Собеседник агентства напомнил, что в 2018 году, когда последний раз повышались ставки в США, Аргентина и Ливан пострадали от дефолта, в Турции начался валютный кризис. В этот раз, по мнению эксперта, могут пострадать постсоветские страны, у которых высокая доля внешнего заимствования в валюте. Речь идет о Грузии, Украине, Беларуси, Таджикистане, Киргизии. Кроме того кризис коснется некоторых крупных развивающихся стран, таких как Турция, Парагвай и Вьетнам.