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Торговля только через кассу, налоговая напомнила о важном изменении в правилах торговли на рынках

Осуществлять торговлю непродовольственными товарами на торговых местах на рынках, ярмарках с 10 октября можно будет только с кассовым аппаратом.


 С 10 октября 2021 года субъекты хозяйствования при осуществлении торговли непродовольственными товарами на ярмарках, на торговых местах на рынках обязаны осуществлять прием денежных средств с использованием кассового оборудования, что позволит усилить контроль за достоверностью выручки субъектов предпринимательской деятельности, обеспечить прозрачность ведения бизнеса, пишет Первый регион, а также обеспечить защиту прав покупателя путем выдачи ему платежного документа, формируемого кассовым оборудованием, по каждому факту продажи товаров.

Расходы субъектов хозяйствования, связанные с приобретением кассового оборудования, могут быть минимизированы при приобретении программных касс, так как многие модели программных касс размещаются на электронных устройствах, имеющихся у субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров на торговых местах на рынках. В качестве электронных устройств могут использоваться планшеты, смартфоны и другие устройства. Следует отметить, что использование программных касс, устанавливаемых на мобильные устройства пользователей (субъектов хозяйствования), не требует обязательного наличия сети электропитания и позволяет их использовать практически в любом месте.

При этом обращаем внимание, что введение обязанности с 10 октября 2021 г. по осуществлению торговли непродовольственными товарами на торговых местах на рынках с использованием кассового оборудования не влечет обязанности установки и использования на торговых местах на рынках платежных терминалов.
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