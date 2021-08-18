



С 10 октября 2021 года субъекты хозяйствования при осуществлении торговли непродовольственными товарами на ярмарках, на торговых местах на рынках обязаны осуществлять прием денежных средств с использованием кассового оборудования, что позволит усилить контроль за достоверностью выручки субъектов предпринимательской деятельности, обеспечить прозрачность ведения бизнеса, пишет Первый регион, а также обеспечить защиту прав покупателя путем выдачи ему платежного документа, формируемого кассовым оборудованием, по каждому факту продажи товаров.





Расходы субъектов хозяйствования, связанные с приобретением кассового оборудования, могут быть минимизированы при приобретении программных касс, так как многие модели программных касс размещаются на электронных устройствах, имеющихся у субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров на торговых местах на рынках. В качестве электронных устройств могут использоваться планшеты, смартфоны и другие устройства. Следует отметить, что использование программных касс, устанавливаемых на мобильные устройства пользователей (субъектов хозяйствования), не требует обязательного наличия сети электропитания и позволяет их использовать практически в любом месте.





При этом обращаем внимание, что введение обязанности с 10 октября 2021 г. по осуществлению торговли непродовольственными товарами на торговых местах на рынках с использованием кассового оборудования не влечет обязанности установки и использования на торговых местах на рынках платежных терминалов.











