Беларусбанк объявил о начале продажи акций
Если вы хотите стать совладельцем самого большого белорусского банка, то самое время прикупить акций. Правда, напоминаем, что Беларусбанк попал под международные санкции, но будем надеяться, что это временно.
Фото: Википедия
18 августа 2021 года началась продажа простых (обыкновенных) акций банка в соответствии с решением Общего собрания акционеров от 09.12.2019.
Продажа акций будет осуществляться путем заключения с банком договора купли-продажи в депозитарном офисе либо посредством системы "Интернет-банкинг".
Правда, как пишет Инфобанк, есть ограничения, в первую очередь будут продавать акции акционерам, во вторую очередь акционерам и работникам банка.
Порядок продажи акций ОАО «АСБ Беларусбанк»
Продажа физическим лицам осуществляется в 3 этапа:
I этап (с 18.08.2021 по 07.09.2021 включительно) - приобрести акции имеют право только акционеры. Один акционер в период проведения I этапа может заключить только один договор купли-продажи на приобретение простых (обыкновенных) акций в количестве кратном 1 000 шт. и не более 10 000 шт. (независимо от способа заключения договора);
II этап (при наличии акций к реализации, с 09.09.2021 по 06.10.2021 включительно или до полной реализации акций) - приобрести акции имеют право акционеры, а также работники Банка, не являющиеся акционерами. Один покупатель в период проведения II этапа может заключить только один договор купли-продажи на приобретение простых (обыкновенных) акций в количестве кратном 1 000 шт. и не более 20 000 шт. (независимо от способа заключения договора). В случае остатка акций менее 1000 шт. продажа осуществляется в разм� �е остатка к реализации;
III этап (при наличии акций к реализации, с 08.10.2021 до момента полной реализации акций) - приобрести акции имеют право акционеры, а также работники Банка, не являющиеся акционерами. Один покупатель в период проведения III этапа может заключить договор купли-продажи на приобретение простых (обыкновенных) акций в количестве кратном 1 000 шт. В случае остатка акций менее 1000 шт. продажа осуществляется в размере остатка к реализации.
07:53 19/08/2021
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