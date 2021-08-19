



Как заявил сегодня министр экономики Александр Червяков, пишет АФН, возглавляемое им министерство прогнозирует рост ВВП Беларуси на 3,3% по итогам текущего года.





"Целевая задача… - 103,3%. На эту цифру по итогам года мы ориентируемся. Сегодня будем рассматривать вопросы, связанные с мерами, которые будут обеспечивать этот рост. 103,3% - это та задача, которую правительство будет выполнять", - сказал Червяков, которого цитирует БелТА.





Как сообщалось, по итогам 7 месяцев рост ВВП составил 3,3%, как и по итогам 6 месяцев. Прогноз 3,3% к концу года указывает, что в оставшиеся месяцы рост экономики Беларуси будет нулевым, если и вовсе не отрицательным, и к концу года экономика официально окажется в состоянии рецессии.