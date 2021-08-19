+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Чем чревата экспансия белорусского «Штадлера» в Украину?

На днях в Киев для испытаний был доставлен пятивагонный электропоезд Stadler Flirt, построенный на мощностях завода «Штадлер» в Фаниполе. Следом поползли слухи о возможной релокации белорусского-швейцарского производства в Украину.

Чем чревата экспансия белорусского «Штадлера» в Украину?
«Ежедневник» попытался разобраться в ситуации и прояснить, насколько это в принципе вероятно.

Все началось с того, что в мае Укрзализныця и Stadler заключили меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились «прилагать усилия для развития пассажирских железнодорожных перевозок в Украине и привлечения финансирования». Кроме этого, если Stadler победит в одном из тендеров и получит заказ на поставку подвижного состава для Укрзализныци, компания планирует рассмотреть возможность локализации производства в Украине.

В июне появились информация, что в качестве производственной площадки швейцарцы рассматривают Киевский электровагоноремонтный завод. Stadler также пообещал предоставить для тестирования 1-2 электропоезда. И вот 14 августа первый такой состав прибыл из Беларуси в Киев.

На этом фоне появилась информация, что данный поезд изначально предназначался для Белорусской железной дороги в рамках крупного контракта. Но якобы с финансированием возникли сложности, поэтому состав перекрасили в цвета Укрзализныця.

«В 2019 году Stadler и Белорусская железная дорога подписали контракт на изготовление и поставку десяти пассажирских вагонов Flirt. В настоящее время заказ находится на производственной стадии, первые три поезда уже переданы заказчику для пробной эксплуатации. Остальные семь поездов будут поставлены к 2022 году согласно контракту. Компании Stadler не известно о предполагаемом прекращении контракта. Один из поездов Stadler сейчас проходит испытания в Украине, после чего вернется в Беларусь, - сказали «Ежедневнику» в компании «Штадлер Минск». Получить комментарий в БелЖД не удалось.

Завод в Фаниполе, который был построен, в том числе, на средства, выделенные Европейским банком реконструкции и развития, год назад столкнулся с политическим давлением. В частности, гендиректор концерна и его основной акционер Петер Шпулер в интервью швейцарскому радио SRF заявил, что правозащитные организации требуют, чтобы Stadler и ее руководитель дистанцировались от режима Александра Лукашенко. Определенную угрозу для фанипольского предприятия сейчас представляют западные санкции, вводимые против Беларуси. Контакты Шпулера с руководством Украины в первой половине текущего года породили разговоры о переносе завода «Штадлера» из Беларуси в Украину.

В Stadler пояснили, что в меморандуме с Укрзализныця говорится об «изучение возможного сотрудничества в области производства и поставки рельсовых транспортных средств с местной добавленной стоимостью в Украине». «Речь идет о современных поездах для украинских железных дорог, а также трамваях и поездах метро для города Киева. Перенос завода из Беларуси не является частью меморандума и в принципе не планируется», - сказали «Ежедневнику» в швейцарской компании.

По словам источников, знакомых с реализацией проектов «Штадлера» в СНГ, сотрудничество с Украиной возникло не на пустом месте. Швейцарцы хотят поставлять подвижной состав для City Express — масштабного проекта по обновлению электричек в городах-миллионниках Украины, а также для пригородных и региональных перевозок. Вместе с тем, в случае локализации производства в Киеве швейцарцы не планируют ограничиваться исключительно украинским рынком и в перспективе намерены поставлять электрички на другие рынки стран бывшего СССР и Восточной Европы. Собеседники полагают, что с помощью новой украинской площадки Stadler сможет уйти от санкций, увязав с Украиной экспортные контракты завода в Фаниполе, и при этом не потерять белорусский рынок, где имеются крупные контракты с БелЖД и Минским метрополитеном, и тем более не закрывать завод.

Известно, что произведенные в Беларуси «швейцарские электрички» поставлялись в Россию, Грузию, Азербайджан, Боливию, Венгрию и Норвегию. Одним из первых крупных заказов для завода в Фаниполе стал контракт на поставку двухэтажных вагонов для российского «Аэроэкспресса». Но этим, за небольшим исключением, поставки на российский рынок и ограничились.

Дело в том, что Stadler на рынках стран СНГ конкурирует с российским «Трансмашхолдингом» (ТМХ). Швейцарской компании сложно бороться за Россию и Казахстан, а вот на других рынках есть возможности для роста.

В Украине никакой угрозы от российских конкурентов для Stadler не возникнет. Поставки из РФ ограничены санкциями, которые украинские власти ввели в отношении российских компаний. Наряду с этим в Stadler опасается промышленного шпионажа со стороны «Трансмашхолдинга» и проникновения на европейский рынок. Поводом для таких переживаний стал контракт между британским оператором Go Ahead Bavaria и TMХ на обслуживание электропоездов Stadler и Siemens. Для проведения техобслуживания поездов «Трансмашхолдинг» намерен использовать железнодорожное депо в Германии. В российской компании тогда поспешили успокоить швейцарцев, заявив, что никаких ноу-хау в процессе обслуживания подвижного состава получить невозможно, поскольку руководство по техническому обслуживанию не содержит никаких схем, по которым можно было бы воспроизвести конструкцию поезда.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]