«Ежедневник» попытался разобраться в ситуации и прояснить, насколько это в принципе вероятно.





Все началось с того, что в мае Укрзализныця и Stadler заключили меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились «прилагать усилия для развития пассажирских железнодорожных перевозок в Украине и привлечения финансирования». Кроме этого, если Stadler победит в одном из тендеров и получит заказ на поставку подвижного состава для Укрзализныци, компания планирует рассмотреть возможность локализации производства в Украине.





В июне появились информация, что в качестве производственной площадки швейцарцы рассматривают Киевский электровагоноремонтный завод. Stadler также пообещал предоставить для тестирования 1-2 электропоезда. И вот 14 августа первый такой состав прибыл из Беларуси в Киев.





На этом фоне появилась информация, что данный поезд изначально предназначался для Белорусской железной дороги в рамках крупного контракта. Но якобы с финансированием возникли сложности, поэтому состав перекрасили в цвета Укрзализныця.





«В 2019 году Stadler и Белорусская железная дорога подписали контракт на изготовление и поставку десяти пассажирских вагонов Flirt. В настоящее время заказ находится на производственной стадии, первые три поезда уже переданы заказчику для пробной эксплуатации. Остальные семь поездов будут поставлены к 2022 году согласно контракту. Компании Stadler не известно о предполагаемом прекращении контракта. Один из поездов Stadler сейчас проходит испытания в Украине, после чего вернется в Беларусь, - сказали «Ежедневнику» в компании «Штадлер Минск». Получить комментарий в БелЖД не удалось.





Завод в Фаниполе, который был построен, в том числе, на средства, выделенные Европейским банком реконструкции и развития, год назад столкнулся с политическим давлением. В частности, гендиректор концерна и его основной акционер Петер Шпулер в интервью швейцарскому радио SRF заявил, что правозащитные организации требуют, чтобы Stadler и ее руководитель дистанцировались от режима Александра Лукашенко. Определенную угрозу для фанипольского предприятия сейчас представляют западные санкции, вводимые против Беларуси. Контакты Шпулера с руководством Украины в первой половине текущего года породили разговоры о переносе завода «Штадлера» из Беларуси в Украину.





В Stadler пояснили, что в меморандуме с Укрзализныця говорится об «изучение возможного сотрудничества в области производства и поставки рельсовых транспортных средств с местной добавленной стоимостью в Украине». «Речь идет о современных поездах для украинских железных дорог, а также трамваях и поездах метро для города Киева. Перенос завода из Беларуси не является частью меморандума и в принципе не планируется», - сказали «Ежедневнику» в швейцарской компании.





По словам источников, знакомых с реализацией проектов «Штадлера» в СНГ, сотрудничество с Украиной возникло не на пустом месте. Швейцарцы хотят поставлять подвижной состав для City Express — масштабного проекта по обновлению электричек в городах-миллионниках Украины, а также для пригородных и региональных перевозок. Вместе с тем, в случае локализации производства в Киеве швейцарцы не планируют ограничиваться исключительно украинским рынком и в перспективе намерены поставлять электрички на другие рынки стран бывшего СССР и Восточной Европы. Собеседники полагают, что с помощью новой украинской площадки Stadler сможет уйти от санкций, увязав с Украиной экспортные контракты завода в Фаниполе, и при этом не потерять белорусский рынок, где имеются крупные контракты с БелЖД и Минским метрополитеном, и тем более не закрывать завод.





Известно, что произведенные в Беларуси «швейцарские электрички» поставлялись в Россию, Грузию, Азербайджан, Боливию, Венгрию и Норвегию. Одним из первых крупных заказов для завода в Фаниполе стал контракт на поставку двухэтажных вагонов для российского «Аэроэкспресса». Но этим, за небольшим исключением, поставки на российский рынок и ограничились.





Дело в том, что Stadler на рынках стран СНГ конкурирует с российским «Трансмашхолдингом» (ТМХ). Швейцарской компании сложно бороться за Россию и Казахстан, а вот на других рынках есть возможности для роста.





В Украине никакой угрозы от российских конкурентов для Stadler не возникнет. Поставки из РФ ограничены санкциями, которые украинские власти ввели в отношении российских компаний. Наряду с этим в Stadler опасается промышленного шпионажа со стороны «Трансмашхолдинга» и проникновения на европейский рынок. Поводом для таких переживаний стал контракт между британским оператором Go Ahead Bavaria и TMХ на обслуживание электропоездов Stadler и Siemens. Для проведения техобслуживания поездов «Трансмашхолдинг» намерен использовать железнодорожное депо в Германии. В российской компании тогда поспешили успокоить швейцарцев, заявив, что никаких ноу-хау в процессе обслуживания подвижного состава получить невозможно, поскольку руководство по техническому обслуживанию не содержит никаких схем, по которым можно было бы воспроизвести конструкцию поезда.



