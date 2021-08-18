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«Невозможно финансировать убыточный проект». Synesis про смену оператора системы наблюдения

Вчера стало известно, что Белтелеком, скорее всего, будет оператором системы наблюдения вместо «дочки» Synesis. В компании Synesis кратко прокомментировали ситуацию.

— На сегодня техническим оператором РСМОБ является компания «24×7 Паноптес» — дочерняя компания «Синезис». В соответствии с договорными обязательствами компания обязана оставаться техническим оператором в течение 90 дней с момента вступления в силу акта законодательства об утрате ООО «24×7 Паноптес» статуса технического оператора. Договор невозможно расторгнуть в одностороннем порядке, — пояснили в компании. Об этом пишет dev.by

При этом «24×7 Паноптес» обращается в уполномоченные органы «с просьбой досрочно прекратить договорные обязательств в связи с невозможностью финансировать убыточный проект и планами по смене технического оператора на РУП „Белтелеком“. Это повысит финансово-экономическую стабильность компании», — считают в Synesis.

В компании также напомнили, что программной основой для РСМОБ  является облачная платформа Kipod, разработанная «Синезис». «Система Kipod не разрабатывается исключительно для белорусского рынка, — Kipod предназначен для создания умных городов в различных странах мирах», — подчеркнули в Synesis.

О том, что новым оператором системы наблюдения может стать «Белтелеком», вчера заявил замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич. По его словам, систему будут финансировать из бюджета, а также «других источников». 

Казакевич сформулировал претензии к РСМОБ сегодня:

подключено мало объектов (в основном в Минске, Минской области и Витебский амфитеатр);
должна стать умнее и «не только идентифицировать лица или транспортные средства, но и отвечать заявленным параметрам»;
безопасность.
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