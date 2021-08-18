+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Таджикистане наступил топливный кризис – газа нет

Как пишет CentralAsia (TJ), в Душанбе на 16 августа 1 литр бензина марки АИ-92 в среднем стоил 10 сомони, газ – 7,2 сомони (1 доллар это 11 сомони). При этом газ можно найти далеко не на всех заправках, а на других выстраиваются очереди.

Как сообщает «Азия Плюс», проезд в общественном транспорте и такси пока не подорожал (кроме «пятисомоных» частных извозчиков: некоторые теперь берут по 7 сомони), но водители жалуются, что с такими ценами на топливо и действующими тарифами почти нет смысла работать.

В столице тем временем изучают вопрос повышения стоимости проезда на общественном транспорте. С таким предложением, по данным «Душанбенаклиётхадамотрасон», вышел транспортный департамент мэрии столицы к Минтрансу, в мэрии говорят, что пока только анализируют ситуацию.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]