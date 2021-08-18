В Таджикистане наступил топливный кризис – газа нет
Как пишет CentralAsia (TJ), в Душанбе на 16 августа 1 литр бензина марки АИ-92 в среднем стоил 10 сомони, газ – 7,2 сомони (1 доллар это 11 сомони). При этом газ можно найти далеко не на всех заправках, а на других выстраиваются очереди.
Как сообщает «Азия Плюс», проезд в общественном транспорте и такси пока не подорожал (кроме «пятисомоных» частных извозчиков: некоторые теперь берут по 7 сомони), но водители жалуются, что с такими ценами на топливо и действующими тарифами почти нет смысла работать.
В столице тем временем изучают вопрос повышения стоимости проезда на общественном транспорте. С таким предложением, по данным «Душанбенаклиётхадамотрасон», вышел транспортный департамент мэрии столицы к Минтрансу, в мэрии говорят, что пока только анализируют ситуацию.
19:48 18/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение