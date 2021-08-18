В Таджикистане наступил топливный кризис – газа нет

Как пишет CentralAsia (TJ), в Душанбе на 16 августа 1 литр бензина марки АИ-92 в среднем стоил 10 сомони, газ – 7,2 сомони (1 доллар это 11 сомони). При этом газ можно найти далеко не на всех заправках, а на других выстраиваются очереди.