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Налоговая посчитала ИП

На 1 июля налоговые органы насчитали 272,9 тыс. индивидуальных предпринимателей. Год назад их было меньше на 8,8 тыс., или на 3,3%.

Как сообщает БелТА со ссылкой на Главное управление развития налоговых органов Министерства по налогам и сборам, за шесть месяцев ИП уплатили в бюджет 357,2 млн рублей. В сопоставимых ценах к первому полугодию 2020-го — 101,6%.

Самый большой вклад в бюджет внесли индивидуальные предприниматели, которые применяют упрощенную систему налогообложения. Их поступления достигли 207 млн рублей. Из них 87%, или 180 млн рублей, составили поступления по налогу при упрощенной системе. 

Еще 20,9 млн — по НДС, а по уплачиваемому налогу при ввозе товаров с территории государств ЕАЭС — 7,2 млн. В итоге поступления налога при УСН выросли на 1%, а по НДС — на 6,6%.

В ведомстве также посчитали, что от ИП, которые платят единый налог, в бюджет поступило 66,1 млн рублей. Подоходный налог от предпринимательской деятельности ИП привнес в бюджет еще 79,9 млн.

Ранее появилась информация, что госорганы намерены установить четкую градацию категорий малого и среднего предпринимательства, т. е. самозанятых, индивидуальных предпринимателей и микропредприятий, и установить для них простой налоговый режим, при котором сумма налогов будет соразмерна получаемым доходам.
Источник: officelife
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