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Головченко рассказал как будут повышать зарплаты бюджетникам

Вопрос повышения зарплат бюджетникам решается, заявил Головченко



Премьер Роман Головченко 18 августа обнародовал итоги социально-экономического развития Беларуси в первом полугодии. Статистику он озвучил на заседании Совета Министров.

– Из шести основных показателей работы правительства и Национального банка в первом полугодии выполнены четыре. Результирующий показатель работы всей экономики – реальные располагаемые доходы населения – за январь – май увеличился на 3,5%, что выше прогноза. В течение полугодия устойчиво росла заработная плата: в июне вышли на уровень более Br1400, рост в реальном выражении на 5,6%, – заявил Головченко, его цитирует БелТА.

Он также рассказал, что вопрос повышения зарплат бюджетникам постепенно решается. Первым делом намерены повысить доходы педагогических работников и представителей здравоохранения.

– Целевой ориентир выполнен: соотношение зарплаты бюджетников со средней по стране составило более 81%. В соответствии с решением правительства с 1 августа на 1,5% увеличена базовая ставка оплаты труда бюджетников. Практически полностью решили задачу по снижению количества организаций с зарплатой менее Br500. За истекший период их число снизилось более чем в 15 раз. Благодаря созданию условий для обеспечения устойчивой работы реального сектора экономики не допущено роста безработицы, – утверждает Головченко.

По его словам, «в целом итоги работы за истекший период свидетельствуют о качественном росте экономики: темп роста ВВП – 103,3%. Некоторое замедление в промышленности было компенсировано за счет восстановления сектора платных услуг».
Источник: KP.BY
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