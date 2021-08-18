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Минэкономики уверяет: к концу года в Беларуси вырастет ВВП

На какой результат рассчитывают?

Его назвал министр экономики Александр Червяков.

"Целевая задача, поставленная главой государства, - 103,3%. На эту цифру по итогам года мы ориентируемся. Сегодня будем рассматривать вопросы, связанные с мерами, которые будут обеспечивать этот рост. 103,3% - это та задача, которую правительство будет выполнять", цитирует министра БелТА.

Заметим, что именно такой рост был зафиксирован по итогам января-июля. Однако в июле был уже нулевой рост, что, с высокой долей вероятности означает либо такой же "рост" и далее, либо даже минус.
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