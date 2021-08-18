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Белорусский рубль девальвировался к доллару. И не только

На торгах в среду доллар и российский рубль существенно подорожали. Благодаря этому стоимость корзины валют выросла на 0,30%.

Курс доллара вырос сразу на 0,0097 BYN до 2,5068 BYN/USD. Доллар дорожает второй день, а до этого он находился на минимуме за два месяца.

Курс евро снизился лишь на 0,0011 BYN до 2,9387 BYN/EUR. Хотя утром на бирже белорусский рубль надавил на евро и отправил его на годовой минимум, но преимущество не смог удержать до конца торгов.

Курс российского рубля подскочил на 0,0131 BYN до 3,4117 BYN/100 RUB и покинул минимум почти за четыре месяца.

Московская биржа

К 11-30 на торгах валютной биржи в Москве средневзвешенный курс доллара снизился всего на копейку до 73,4633 RUB/USD, а вот аналогичный курс евро просел сразу на 37 копеек до 86,11 RUB/EUR до минимума почти за два месяца.
Источник: select.by
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