Курс доллара вырос сразу на 0,0097 BYN до 2,5068 BYN/USD. Доллар дорожает второй день, а до этого он находился на минимуме за два месяца.





Курс евро снизился лишь на 0,0011 BYN до 2,9387 BYN/EUR. Хотя утром на бирже белорусский рубль надавил на евро и отправил его на годовой минимум, но преимущество не смог удержать до конца торгов.





Курс российского рубля подскочил на 0,0131 BYN до 3,4117 BYN/100 RUB и покинул минимум почти за четыре месяца.





Московская биржа

К 11-30 на торгах валютной биржи в Москве средневзвешенный курс доллара снизился всего на копейку до 73,4633 RUB/USD, а вот аналогичный курс евро просел сразу на 37 копеек до 86,11 RUB/EUR до минимума почти за два месяца.