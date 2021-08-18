



В июле фактическая средняя по банковской системе процентная ставка по новым срочным депозитам физических лиц в национальной валюте поднялась:

по всем – до 17,22% годовых (после 16,69% в июне и 16,08% в мае)

по отзывным – до 11,47% годовых (после 11,26% в июне и 11,07% в мае)

по безотзывным – до 17,70% годовых (после 17,13% в июне и 16,55% в мае).





После падения курса доллара 16 августа до 2,4958 BYN/$, американская валюта – главная учётная валюта в Беларуси – стала стоить дешевле, чем в конце июля, на 0,156%. Это означает укрепление BYN-рубля к доллару на 3,56% годовых.





Если проценты долларовой ревальвации BYN-рубля прирастить к процентам по BYN-вкладам, получится долларовая прибыльность срочныхBYN-депозитов. И за 16 дней августа она составила 21% годовых (исходя из средней ставки по всем новым срочным депозитам физических лиц в белорусских рублях).





Двузначная долларовая прибыльность срочных BYN-депозитов по итогам календарного месяца формируется уже пять месяцев подряд. А всего из последних 11 месяцев после девальвационных потерь августа 2020-го, $-прибыль на BYN-вкладах создавалась в 10-и («минусовым» был только январь 2021-го).

Такая сверхвыгодность срочных BYN-депозитов не могла не сказаться на динамике их объёма в банках Беларуси.





После сильнейшего падения – выноса этих депозитов – в августе 2020-го, с каждым последующим месяцем сумма, на которую сокращался объём, стала уменьшаться, а вскоре появился и первый «плюс». Дальше, однако, снова началось ухудшение на плохих политических новостях, создававших негативные ожидания и прогнозы.





Но в июле перед двузначной долларовой прибылью устоять уже стало сложно. И зафиксирована лучшая за последние 5 месяцев динамика в этом месяце: объём срочных BYN-депозитов физлиц за июль вырос на 46 млн BYN.





Учитывая, что динамика объема срочных депозитов физических лиц в белорусских рублях – это индикатор отношения белорусов к своей национальной валюте, а также уровня девальвационных ожиданий, этот прирост, вкупе с первой за 20 месяцев чистой продажей иностранной валюты населением, на первый взгляд, есть «победным» результатом.

Однако «праздновать победу» рано. Ведь часть новых депозитов – это капитализация начисленных процентов по уже действующим вкладам: не все новые вклады – физический принос очередной порции наличных денег в банк. И при условии 100%-й капитализации процентов, в июле снова вышел чистый отток срочных BYN-депозитов – на 11 млнBYN.





Исходя из средней по банковской системе процентной ставке по всем текущим, действующим срочным BYN-вкладам физлиц (14,9% годовых) и цифры остатков на них в начале месяца (4,606 млрдBYN), расчетная сумма начисленных за июль процентов (всеми банками суммарно) составила 57 млн BYN. А остатки выросли за июль только на 46 млнBYN.





Таким образом, чистый вынос срочных BYN-депозитов населением продолжается. А единственным месяцем «плюса» остаётся январь. Хотя, учитывая динамику, уже в августе может выйти первый за семь месяцев чистый приток.





И всё же, сам факт того, что при долларовой сверхвыгодности срочных BYN-вкладов, длящейся уже много месяцев, до сих пор идёт чистый отток, говорит о сохранении сильных негативных ожиданий в белорусском обществе.





Тем более, если учесть, что «средний портрет» BYN-вкладчика – люди старше 50-и, то есть наиболее консервативные граждане, которые больше смотрят на процентную ставку, а не на курс доллара, и выбирают безотзывной депозит.





Ковидный и, особенно, политический кризис привели к сильнейшему сокращению объёма срочных BYN-вкладов.

На конец июля 2021 года он составила 4,652 млрд BYN – это уровень 2-хлетей давности. А если учесть, что всё это время цены не стояли на месте, реальное сокращение – еще больше.

И всё это - после беспрерывного роста в 2016-19 гг., венцом которого стал исторически рекордный объем остатков на таких BYN-вкладах в конце февраля 2020 года 5,295 млрдBYN.





Шесть лет назад объём срочных BYN-вкладов физлиц превышал сумму карт-счетов населения (деньги на банковских BYN-картах) и объем BYN-рублёвой наличности вместе взятых. Сейчас – что срочные, что переводные депозиты – уже потеряли динамику, и снова рулит BYN-наличка, объём которой «догоняет» сумму срочных BYN-вкладов.

На конец июля 2021 года объём BYN-рублёвых финансовых активов у населения:





BYN-рублёвый кэш (наличные деньги в обращении, с малой суммой остатков в кассах торговли) – 4,489 млрд BYN





средства на переводных BYN-рублёвых депозитах (на карточках, BYN-карт-счета физлиц)– 3,278 млрдBYN





средства на срочных BYN-рублёвых депозитах (BYN-депо населения)– 4,652 млрдBYN.





Падение в долларовом эквиваленте – еще больше. Сейчас на всю, без остатка, сумму срочных BYN-вкладов белорусы могут купить иностранной валюты на 1,861 $млрд. Хотя 1,5 года назад – на $2,463 млрд (5-летний максимум).





Рекордный же объём срочных BYN-вкладов физлиц в долларовом эквиваленте был 13 лет назад, в октябре 2008 года. Пиковые значения $-эквивалента были ещё в сентябре 2014-го и январе 2020-го. Всё – перед кризисными периодами с девальвацией BYN-рубля.





И все они – намного больше сегодняшнего значения, несмотря на то, что средняя зарплата в долларах сейчас – выше.





Но и падения объёма срочныхBYN-вкладов физлиц в долларовом эквиваленте раньше были намного существеннее – из-за намного более сильной девальвации, чем в 2020-м. Особенно значительные – в 2011-м и 2015-м.





Итак, несмотря на сверхвыгодность срочных BYN-депозитов для населения – двузначную их долларовую доходность, создающуюся укреплением BYN-рубля и высокими процентными ставками – «заманить» белорусов на BYN-вклады не удаётся: июльский прирост сформирован капитализацией начисленных процентов, без этого – чистый отток.





Хотя динамика, всё же, заметно улучшилась: такого сильного выноса вкладов, как раньше, уже нет, а в августе может быть чистый приток.





Но если внешнеэкономическая ситуация продолжит ухудшаться (внешнеполитическая уже «хуже некуда»), ожидания населения будут всё более негативными, а апокалиптических прогнозов – становиться всё больше.





И в таких условиях вернуть белорусов на срочные BYN-вклады – не удастся. Эта миссия невыполнима.