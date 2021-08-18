Санкции ни при чем? Прокопеня выкупил у сына Гуцериева доли в трёх беларуских криптобиржах
Сын олигарха Михаила Гуцериева, находящегося под санкциями США и Великобритании - Саид Гуцериев продал свои доли в трех беларуских криптобиржах – Currency.com, Capital.com и Zubr.io.
"Член совета директоров «Сафмар финансовые инвестиции» и «М.Видео» Саид Гуцериев (№ 80 в российском списке Forbes) продал свои доли в трех криптобиржах – Currency.com, Capital.com и Zubr.io, следует из выписок компаний. Факт продажи бирж подтвердил представитель самого бизнесмена.
Гуцериев начал активно вкладывать в криптовалютный рынок в июле 2017 г. и рассчитывал надолго задержаться в индустрии, говорил он российскому изданию Forbes, но с начала 2021 г. начал избавляться от своих долей.
Покупателями стали международная криптобиржа FTX и партнер Гуцериева, белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня. Представитель VP Capital Прокопени подтвердил это. Сумма сделок не раскрывается, но на продаже Гуцериев мог заработать порядка $150 млн", подсчитали «Ведомости».
Все три проекта имеют беларуские корни.
Как утверждает Прокопеня, санкции тут якобы ни при чем. Бизнесмены договорились об этом еще в прошлом году, до начала политической кампании в Беларуси, причины экономические - Гуцериев решил выгодно вывести деньги, сказал он Нашей ниве.
12:25 18/08/2021
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