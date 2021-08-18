Регистрацию ИП приостановили в Минске
С 17 августа 2021 года по техническим причинам приостановлена государственная регистрация индивидуальных предпринимателей, сообщает пресс-служба Управления регистрации и лицензирования главного управления юстиции Минского горисполкома.
Невозможно также внести изменения в свидетельство о государственной регистрации ИП, в том числе и с помощью веб-портала ЕГР.
В управлении затрудняются назвать дату возобновления работы по регистрации.
11:30 18/08/2021
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