+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Регистрацию ИП приостановили в Минске

С 17 августа 2021 года по техническим причинам приостановлена государственная регистрация индивидуальных предпринимателей, сообщает пресс-служба Управления регистрации и лицензирования главного управления юстиции Минского горисполкома.


Невозможно также внести изменения в свидетельство о государственной регистрации ИП, в том числе и с помощью веб-портала ЕГР.

В управлении затрудняются назвать дату возобновления работы по регистрации.
Reform.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]