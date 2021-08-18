Вот так "не действуют" санкции: Абсолютбанк прекращает обслуживание карт "VISA" и переводов Western Union
Абсолютбанк опубликовал информацию о приостановке ряда операций
Как сообщается на сайте банка:
- Прекращается выдача и обслуживание банковских платежных карточек международной платежной системы «VISA»;
- Остановлены все переводы денежных средств в иностранной валюте. Кроме переводов в российских рублях и переводов на счета в банках-резидентах;
- Приостановлена отправка и выдача переводов в международной системе «Western Union».
Кстати, накануне Николай Халезин сообщил, что банк также остановил все операции с долларами США, с перебоями работают операции с евро.
По информации Халезина, сейчас Абсолютбанк пытается уговаривать банки-партнеры помочь в осуществлении платежей, а клиентам не обещают ничего даже на день вперёд.
Большинство сотрудников и руководства банка уже начало искать другую работу.
Напомним, 9 августа Абсолютбанк попал под санкции США.
09:52 18/08/2021
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