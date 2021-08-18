Как сообщается на сайте банка:





- Прекращается выдача и обслуживание банковских платежных карточек международной платежной системы «VISA»;





- Остановлены все переводы денежных средств в иностранной валюте. Кроме переводов в российских рублях и переводов на счета в банках-резидентах;

- Приостановлена отправка и выдача переводов в международной системе «Western Union».





Кстати, накануне Николай Халезин сообщил , что банк также остановил все операции с долларами США, с перебоями работают операции с евро.





По информации Халезина, сейчас Абсолютбанк пытается уговаривать банки-партнеры помочь в осуществлении платежей, а клиентам не обещают ничего даже на день вперёд.





Большинство сотрудников и руководства банка уже начало искать другую работу.





Напомним, 9 августа Абсолютбанк попал под санкции США.