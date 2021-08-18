



Что там будет меняться?

Сейчас мы напишем кратко, сообщает infobank.by, какие изменения планируются, а далее разместим полностью весь текст планируемого постановления.





Итак, вот основные изменения:





1- Так, как в Беларуси с мая 2021 года запретили частную адвокатскую деятельность (27 мая 2021 г. № 113-З ˮОб изменении законов по вопросам адвокатской деятельности“) то вносятся изменения в постановления НБ РБ от 28 мая 2021 г. № 141 ”Об утверждении Инструкции о порядке проведения валютно-обменных операций“ от 31 мая 2021 г. № 147 ”О проведении валютных операций“





2- Из Инструкции № 141 исключается требование, для юридических лиц – резидентов при покупке иностранной валюты в заявке на покупку иностранной валюты либо платежном поручении на перевод с покупкой указывать код направления использования покупаемой валюты.





3- Период, необходимый для осуществления банками, иностранными банками платежа и перевода денежных средств, включает в себя срок, в течение которого белорусские рубли и иностранная валюта, должны быть переведены на счета юридических лиц – резидентов, открытые в банках Беларуси. В совокупности этот период не должен превышать 30 календарных дней, за исключением случаев замораживания иностранными банками денежных средств, блокирования финансовых операций вследствие применения международных санкций.





4- Отменяется требование о представлении в банк валютных договоров и иных документов, являющихся основанием для проведения валютных операций.





Данная информация указывается резидентами и нерезидентами в представляемых в банк платежных инструкциях, сведениях о поступивших денежных средствах, заявлении на взнос (получение) наличной иностранной валюты, приходном (расходном) кассовом (валютном) ордере.





Но банки могут дополнительно запросить эту информацию.

5- Значительно расширены требования к содержанию представляемой в банк информации о проводимых валютных операциях. Уточнены функции банков при определении соответствия проводимых валютных операций требованиям законодательства в рамках взаимодействия с Национальным банком для целей мониторинга валютных операций.

Здесь весь текст планирующегося постановления НБ РБ:





.." ПОСТАНОВЛЯЕТ:





1. Внести изменения в следующие постановления Правления Национального банка Республики Беларусь:





1.1. в Инструкции о порядке проведения валютно-обменных операций, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 мая 2021 г. № 141:

- из части третьей пункта 6 слова”, адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально, – резиденты“ исключить;

- из части второй пункта 14 слова”, конверсии (обмене)“ исключить;

- пункт 39 исключить;

- приложение 5 к этой Инструкции исключить;





1.2. в Инструкции о проведении валютных операций, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 мая 2021 г. № 147:

- в пункте 1 слова” (далее – документы и иная информация)“исключить;

- часть вторую пункта 8 после слов ”30 календарных дней, «дополнить словами ”включая срок, определенный пунктом 3 статьи 19 Закона Республики Беларусь ”О валютном регулировании и валютном контроле“, в течение которого белорусские рубли и иностранная валюта, подлежащие репатриации и зачисленные в срок репатриации на счета юридическихлиц – резидентов, открытые в иностранных банках, должны быть переведены на счета этих юридических лиц – резидентов, открытые в банках,“;

- из пункта 10 слова ”адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально, являющиеся резидентами,“ исключить;

- главы 4 и 5 изложить в следующей редакции:

”ГЛАВА 4

СЛУЧАИ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ В БАНК, БАНК РАЗВИТИЯ ДОКУМЕНТОВ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОВОДИМЫХ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

11. Юридическое лицо – резидент при проведении валютных операций, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14 настоящей Инструкции, представляет в банк (указывает) информацию, подтверждающую соответствие проводимых валютных операций требованиям валютного законодательства (далее – информация о проводимых валютных операциях):

по валютным операциям, связанным с поступлением денежных средств на счет юридического лица – резидента или направлением им денежных средств на оплату обязательств перед банком без зачисления на свои счета, информация о проводимых валютных операциях представляется в банк в виде отдельного документа, содержащего сведения о поступивших денежных средствах (далее – сведения) с учетом требований пункта12 настоящей Инструкции;

по валютным операциям, связанным с осуществлением платежей, информация о проводимых валютных операциях указывается в платежной инструкции с учетом требований пункта 12настоящей Инструкции;

по валютным операциям, связанным с внесением (снятием) наличной иностранной валюты на счет (со счета), информация о проводимых валютных операциях указывается в заявлении на взнос (получение) наличной иностранной валюты с учетом требований Инструкции о порядках ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными средствами, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 марта 2019 г. № 117.

12. Платежная инструкция, представляемая юридическим лицом – резидентом в банк при проведении платежей повалютным операциям, и сведения, представляемые при поступлении юридическому лицу – резиденту денежных средств по валютным операциям, должны содержать:





- учетный номер плательщика отправителя денежных средств – резидента либо получателя денежных средств – резидента;

- наименование юридического лица (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица) и резидентство отправителя денежных средств (по поступившим денежным средствам) и получателя денежных средств (по проводимым платежам);

- номер (при наличии) и дату заключения валютного договора либо иного документа, являющегося основанием для проведения валютной операции. К иным документам, являющимся основанием для проведения валютной операции, могут относиться учредительные документы, решение собственника имущества (учредителей, участников), исполнительные документы, судебные решения, постановления и другие процессуальные документы, акты законодательства Республики Беларусь или иностранного государства;

- регистрационный номер валютного договора (по валютным договорам, подлежащим регистрации в соответствии с валютным законодательством);

- информацию о предмете валютной операции (назначение платежа).

Если оплата осуществляется (денежные средства поступают) одним платежом по нескольким валютным договорам, информация о номере и дате заключения валютного договора, а также присвоенном ему регистрационном номере указывается по каждому валютному договору отдельно с разбивкой по суммам.

При осуществлении юридическим лицом – резидентом платежей не на счет контрагента-нерезидента по валютному договору, а в адрес третьих лиц (поступлении денежных средств от третьих лиц) в платежной инструкции (сведениях) дополнительно указывается наименование контрагента-нерезидента, являющегося стороной по валютному договору.





13. Сведения представляются юридическим лицом – резидентом в банк в срок не позднее семи рабочих дней с даты, следующей за датой зачисления денежных средств на счет юридического лица – резидента (банка).

Форма представляемых юридическим лицом – резидентом сведений разрабатывается банком с учетом требований пункта 12 настоящей Инструкции.





При несоответствии информации, содержащейся в телетрансмиссионном сообщении о поступивших в пользу юридического лица – резидента денежных средствах, информации, содержащейся в представленных юридическим лицом – резидентом сведениях, банк руководствуется последней.

14. Юридическое лицо – резидент не представляет в банк информацию о проводимых валютных операциях в следующих случаях:





- в случаях, установленных подпунктами 1.2 – 1.6 пункта 1, подпунктами 3.2 – 3.6 пункта 3 статьи 12, подпунктами 2.3 – 2.7 пункта 2, подпунктами 3.6 – 3.10 пункта 3 статьи 13 Закона Республики Беларусь ”О валютном регулировании и валютном контроле“;

- при поступлении иностранной валюты в бюджет, государственные целевые бюджетные фонды и государственные внебюджетные фонды, а также при возврате иностранной валюты из бюджета, государственных целевых бюджетных фондов и государственных внебюджетных фондов;

- при поступлении денежных средств судам, международным арбитражным (третейским) судам, правоохранительным органам, территориальным нотариальным палатам, нотариусам, связанном с осуществлением их деятельности, а также государственным органам или иным организациям при совершении их должностными лицами нотариальных действий либо административных процедур;

- при перечислении иностранной валюты со счета, открытого в банке, на свой счет, открытый в иностранном банке, по своим счетам, открытым в банках, а также при поступлении иностранной валюты со счета, открытого в иностранном банке, на свой счет, открытый в банке;

- при поступлении процентов в иностранной валюте, начисленных банком, Банком развития по счетам, вкладам (депозитам) в иностранной валюте;

- при использовании корпоративной банковской платежной карточки для проведения платежа или совершения перевода денежных средств, в том числе посредством глобальной компьютерной сети Интернет (далее– сеть Интернет);

- при поступлении белорусских рублей от физических лиц – нерезидентов за переданные им товары, имущество в аренду, нераскрытую информацию, исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, имущественные права, выполненные работы, оказанные услуги по валютным договорам, не подлежащим регистрации в соответствии с валютным законодательством;

- при снятии со счета, открытого в банке, наличной иностранной валюты для оплаты расходов, связанных со служебными командировками;

- при внесении на счет, открытый в банке, наличной иностранной валюты, ранее снятой для оплаты расходов, связанных со служебными командировками;

- при проведении валютных операций по валютному договору, зарегистрированному в соответствии с Инструкцией о регистрации резидентами валютных договоров, при наличии у банка необходимых для определения соответствия проводимых валютных операций требованиям валютного законодательства документов либо доступа к ним.

15. Индивидуальные предприниматели – резиденты, нотариусы, осуществляющие нотариальную деятельность в нотариальных бюро, являющиеся резидентами, представляют в банк информацию о проводимых валютных операциях в порядке, установленном настоящей главой для юридических лиц – резидентов.





16. Физическое лицо – резидент при проведении валютных операций, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18 настоящей Инструкции, представляет в банк (указывает) информацию о проводимых валютных операциях:





- по валютным операциям, связанным с осуществлением платежей, информация о проводимых валютных операциях указывается в платежной инструкции с учетом требований пункта 17настоящей Инструкции;

- по валютным операциям, связанным с внесением (снятием) наличной иностранной валюты на счет (со счета), информация о проводимых валютных операциях указывается в приходном (расходном) кассовом (валютном) ордере с учетом требований Инструкции о порядках ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными средствами.

17. Платежная инструкция, представляемая физическим лицом – резидентом в банк при проведении платежей по валютным операциям, должна содержать:





- наименование юридического лица (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица) и резидентство получателя денежных средств;

номер (при наличии) и дату заключения валютного договора либо иного документа, являющегося основанием для проведения валютной операции. К иным документам, являющимся основанием для проведения валютной операции, могут относиться исполнительные документы, судебные решения, постановления и другие процессуальные документы, акты законодательства Республики Беларусь или иностранного государства, информация из сети Интернет;

- регистрационный номер валютного договора (по валютным договорам, подлежащим регистрации в соответствии с валютным законодательством);

- информацию о предмете валютной операции (назначение платежа);

- информацию о том, что перевод не связан с предпринимательской деятельностью;

- информацию о том, что платеж (перевод) осуществляется в пользу иного физического лица, являющегося супругом (супругой) или родителями (усыновителями, удочерителями), детьми (в том числе усыновленными, удочеренными), родными братьями и сестрами, дедом, бабкой, внуками, прадедом, прабабкой, правнуками и такими же родственниками супруга (супруги) физического лица – плательщика (при проведении валютных операций, указанных в подпункте 4.1 пункта 4 статьи 12 и подпункте 5.3 пункта 5 статьи 13 Закона Республики Беларусь ”О валютном регулировании и валютном контроле“). Такая информация представляется физическим лицом – резидентом путем учинения в платежной инструкции записи ”Перевод в пользу близкого родственника“.

Если оплата осуществляется одним платежом по нескольким валютным договорам, информация о номере и дате заключения валютного договора, а также присвоенном ему регистрационном номере указывается по каждому валютному договору отдельно с разбивкой по суммам.





При осуществлении физическим лицом – резидентом платежей не на счет контрагента-нерезидента по валютному договору, а в адрес третьих лиц, в платежной инструкции дополнительно указывается наименование контрагента-нерезидента, являющегося стороной по валютному договору.





18. Физическое лицо – резидент не представляет в банк информацию о проводимых валютных операциях в следующих случаях:





- в случаях, установленных подпунктами 3.2 – 3.6 пункта 3 статьи 12 Закона Республики Беларусь ”О валютном регулировании и валютном контроле“;

при перечислении иностранной валюты со счета, открытого в банке, на свой счет, открытый в иностранном банке, по своим счетам, открытым в банках;

при использовании личной банковской платежной карточки для проведения платежа или совершения перевода денежных средств, в том числе посредством сети - - Интернет;

- при поступлении денежных средств;

- при внесении наличных денежных средств на счет иного физического лица, а также по платежам и переводам, проводимым в безналичной форме в пользу иных физических лиц, по валютным договорам, не подлежащим регистрации в соответствии с валютным законодательством;

- при проведении валютных операций по валютному договору, зарегистрированному в соответствии с Инструкцией о регистрации резидентами валютных договоров, при наличии у банка необходимых для определения соответствия проводимых валютных операций требованиям валютного законодательства документов либо доступа к ним.

19. Нерезиденты при проведении валютных операций не представляют в банк информацию о проводимых валютных операциях, за исключением информации, предусмотренной пунктом 20 настоящей Инструкции.

20. Платежная инструкция, представляемая нерезидентом в банк при проведении платежей по валютным операциям, должна содержать:





- наименование юридического лица (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица) и резидентство получателя денежных средств;

- информацию о предмете валютной операции (назначение платежа).

21. Если иное не установлено законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения и (или) частью второй настоящего пункта, валютные договоры и иные документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций, резидентами и нерезидентами в банк не представляются.

Если банк на основании представленной резидентом либо нерезидентом информации о проводимых валютных операциях не может определить соответствие ее требованиям валютного законодательства, банк вправе запросить у резидента и нерезидента документы и (или) иную информацию, подтверждающие соответствие проводимой валютной операции требованиям валютного законодательства.

22. Документы и информация о проводимых валютных операциях представляются в банк резидентами и нерезидентами на бумажном носителе или в электронном виде.

23. Представляемые резидентами и нерезидентами в банк документы должны быть действительными на день их представления и действовать в день проведения платежа по валютной операции.

24. Документы на бумажном носителе представляются в банк в оригинале или в виде копий, заверенных подписью физического лица, руководителя (заместителя руководителя) юридического лица, индивидуального предпринимателя либо уполномоченных ими лиц. Применение факсимильной подписи на копиях документов, представленных в банк на бумажном носителе, не допускается.

Если к проведению валютной операции имеет отношение только часть документа, допускается представление в банк части документа в виде заверенной выписки из него. Представляемая в банк выписка из документа должна содержать информацию, достаточную для определения банком соответствия проводимых валютных операций требованиям валютного законодательства и составления отчетности.





Документы, представляемые резидентами и нерезидентами в банк в соответствии с настоящей главой, составленные на иностранном языке, в случаях, когда это необходимо банку для определения соответствия проводимых валютных операций требованиям валютного законодательства, подлежат переводу на один из государственных языков Республики Беларусь и заверению подписью физического лица, руководителя (заместителя руководителя) юридического лица, индивидуального предпринимателя либо уполномоченных ими лиц.

Представляемые в банк документы иностранного происхождения должны быть легализованы или апостилированы, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь, и сопровождаться надлежащим образом заверенным переводом на один из государственных языков Республики Беларусь.





Информация о проводимых валютных операциях представляется в банк резидентами и нерезидентами на одном из государственных языков Республики Беларусь и подлежит заверению подписью физического лица, руководителя (заместителя руководителя) юридического лица, индивидуального предпринимателя либо уполномоченных ими лиц.

Представляемая в банк физическими лицами информация из сети Интернет должна содержать запись ”Информация взята из сети Интернет“, заверенную подписью физического лица.

25. Документы и иная информация о проводимых валютных операциях представляются резидентами и нерезидентами в Банк развития в порядке, установленном настоящей главой для представления в банки, с учетом особенностей, установленных законодательными актами, регламентирующими деятельность Банка развития.

26. Банк, Банк развития вправе требовать представления только тех документов, которые непосредственно относятся к проводимой валютной операции.

27. При использовании электронного документооборота банк, Банк развития вправе с учетом имеющихся программно-аппаратных средств и технологий по согласованию с резидентом или нерезидентом определять способ получения и заверения документов и иной информации о проводимых валютных операциях.

28. Банк, Банк развития обеспечивают хранение представляемых резидентами и нерезидентами документов, копий документов (в том числе электронных копий документов на бумажном носителе, копий электронных документов, копий документов в электронном виде) и иной информации о проводимых валютных операциях в порядке, определяемом в локальном правовом акте банка, Банка развития. Сроки хранения документов, копий документов и иной информации устанавливаются банком, Банком развития в соответствии с законодательством об архивном деле и делопроизводстве.

ГЛАВА 5

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

29. На основании представленной резидентами и нерезидентами информации о проводимых валютных операциях банк, Банк развития в рамках взаимодействия с Национальным банком для целей мониторинга валютных операций определяют соответствие проводимых валютных операций требованиям валютного законодательства. При этом банком, Банком развития проверяется:





- правомерность проведения расчетов в иностранной валюте между резидентами и расчетов в иностранной валюте и белорусских рублях между резидентами и нерезидентами;

- правомерность внесения (снятия) наличной иностранной валюты на счета (со счетов) резидентов и нерезидентов;

- наличие в платежных инструкциях, сведениях информации, предусмотренной пунктами 12, 17 и 20настоящей Инструкции;

- соблюдение резидентами требований о регистрации валютных договоров (при проведении валютных операций, связанных с осуществлением платежей, внесением (снятием) наличной иностранной валюты на счет (со счета), а также поступлением юридическим лицам – резидентам денежных средств), в том числе путем проверки регистрации валютного договора на веб-портале.

30. При проверке регистрации валютного договора на веб-портале банку, Банку развития необходимо удостовериться в соответствии внесенной резидентом на веб-портале информации о номере и дате валютного договора, а также наименовании контрагента-нерезидента, являющегося стороной по валютному договору, представленной резидентом в банк, Банк развития (указанной) информации о проводимых валютных операциях. Соответствие иной информации о валютном договоре, внесенной резидентом на веб-портале, банком, Банком развития не проверяется.

31. При отсутствии у банка, Банка развития информации о регистрационном номере валютного договора и невозможности на основании представленной(указанной) резидентом информации о проводимых валютных операциях определить необходимость регистрации валютного договора резидент по требованию банка, Банка развития для подтверждения отсутствия необходимости регистрации валютного договора учиняет в платежной инструкции, сведениях, заявлении на взнос (получение) наличной иностранной валюты, приходном (расходном) кассовом (валютном) ордере запись ”Валютный договор не подлежит регистрации“.“.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.