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Вадим Иосуб о том, сколько могут стоить доллар и евро к началу сентября. В комментарии Myfin.by старший аналитик компании «Альпари Евразия» рассказал о том, сколько могут стоить доллар и евро к началу сентября.

Какие факторы будут влиять на валютный рынок во второй половине августа?

– Из внешних факторов с начала месяца можно отметить падение евро к доллару. Валютная пара евро/доллар снизилась с 1,1900 до 1,1780, или на 1%.

Поведение российского рубля к иностранным валютам было нейтральным. Российский рубль снизился к выросшему доллару и укрепился к упавшему евро. Доллар в России подорожал с 73,1 до 73,4 российского рубля, или на 0,4%. Евро подешевел – с 87,0 до 86,5 российского рубля, или на 0,6%.





К белорусскому рублю с начала месяца подешевели все три иностранные валюты , включая укрепившийся в мире доллар. Доллар подешевел меньше всех – на 0,2%. Евро снизился на 1,2%, российский рубль с начала месяца подешевел на 0,6%. На столько же – на 0,6% – подешевела валютная корзина. Кстати говоря, при этом евро и валютная корзина обновили минимумы с начала года.









Инфографика старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба





Если говорить о причинах укрепления белорусского рубля, то можно предположить влияние нескольких факторов. Во-первых, в июле впервые за 19 месяцев население стало чистым продавцом валюты. Обычно это происходит при снижении реальных доходов населения, то есть доходов с поправкой на инфляцию. И в этой ситуации, чтобы поддержать уровень потребления, часть населения продает свои валютные заначки.





Во-вторых, может продолжаться чистая продажа валюты предприятиями. И тут тоже может быть несколько причин. Одна из них – продолжающаяся с начала года благоприятная конъюнктура для экспортеров. Но причины могут быть и совершенно другие. В частности, из-за опасений уже введенных или будущих санкций в финансовой сфере, часть предприятий-экспортеров могут продавать валюту, меняя ее на белорусские рубли. Таким образом они стремятся уйти от воздействия санкций в банковском секторе и избежать уже существующих или возможных в будущем проблем, которые могут касаться расчетов в иностранной валюте.

Что в итоге?

Скорее всего эти факторы продлятся как минимум до конца этого месяца.





К концу августа доллар может совсем незначительно снизится – с нынешних уровней до 2,49 белорусского рубля.





Евро, с учетом его снижения на мировых рынках, может подешеветь сильнее – до 2,90 белорусского рубля.





А российский рубль тоже может незначительно подешеветь – до 3,38 белорусского рубля за 100 российских.





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