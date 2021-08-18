



По итогам января-июня рост промпроизводства составил 10,4%, января-мая – 11,1%. Таким образом, пишет АФН, промпроизводство снижается уже третий месяц подряд.





В июле объем промпроизводства составил 12,899 млрд. рублей и снизился на 1,8% по отношению к июню текущего года, но вырос на 2,7% к июлю 2020 года.





Как сообщает Белстат РБ, в «Горнодобывающей промышленности» рост производства за 7 месяцев составил 0,7%, в «Обрабатывающей промышленности» - на 9,3%, «Снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» рост составил 12,5%. В «Водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» зафиксирован рост на 1,9%.





Запасы готовой продукции за июль снизились на 188,1 млн. рублей и на 1 августа 2021 года составили 5,2341 млрд. рублей, что составляет 54,2% к среднемесячному объему промышленного производства.





Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 19,1%.