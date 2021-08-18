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Под Гродно приступили к уборке урожая арбузов

К уборке урожая арбузов приступила Гродненская овощная фабрика.

Фото: БЕЛТА, Леонид Щеглов

Арбузы здесь выращивают третий сезон. В этом году под культуру отвели 1 га, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Главный агроном фабрики Николай Гребень отмечает, что в Беларуси есть условия для выращивания арбузов.


"Арбузы экологически чистые. Выращиваем их по современным технологиям, без использования химикатов. Средний вес плода - 5-6 кг. Такие чаще всего и востребованы у покупателя", - рассказал Николай Гребень.

Сезон сбора культуры только стартовал. Основное время созревания и уборки придет на конец августа. Всего на фабрике планируют заготовить около 20 т арбузов. Реализовывать их будут в торговых точках предприятия.
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