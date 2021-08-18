Фото: БЕЛТА, Леонид Щеглов





Арбузы здесь выращивают третий сезон. В этом году под культуру отвели 1 га, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.





Главный агроном фабрики Николай Гребень отмечает, что в Беларуси есть условия для выращивания арбузов.









"Арбузы экологически чистые. Выращиваем их по современным технологиям, без использования химикатов. Средний вес плода - 5-6 кг. Такие чаще всего и востребованы у покупателя", - рассказал Николай Гребень.





Сезон сбора культуры только стартовал. Основное время созревания и уборки придет на конец августа. Всего на фабрике планируют заготовить около 20 т арбузов. Реализовывать их будут в торговых точках предприятия.