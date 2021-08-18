Ранее сообщалось, что автотрасса «Меридиан» соединит Европу и Китай. Расходы, связанные с этим проектом, частично возьмет на себя российское государство. Заявление об этом в начале года делал вице-премьер Марат Хуснуллин.





В правительстве России рассматривают схему государственно-частного партнерства для реализации проекта. Уже известно, что автомагистраль проложат через территорию восьми регионов РФ. Самый протяженный ее участок пройдет через Саратовскую область.