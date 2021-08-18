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Россия решил строить автомагистраль от Казахстана до Беларуси. Но не сейчас

Россия начнет строительство автомагистрали «Меридиан» от границы с Казахстаном до Беларуси в 2030 году. Такую информацию содержит транспортная стратегия РФ на период до 2035 года, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что автотрасса «Меридиан» соединит Европу и Китай. Расходы, связанные с этим проектом, частично возьмет на себя российское государство. Заявление об этом в начале года делал вице-премьер Марат Хуснуллин.

В правительстве России рассматривают схему государственно-частного партнерства для реализации проекта. Уже известно, что автомагистраль проложат через территорию восьми регионов РФ. Самый протяженный ее участок пройдет через Саратовскую область.
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