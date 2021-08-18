Некоторым сетям приходится уходить с рынка / Reuters





Игра на выбывание





— Идёт игра на выбывание. Как в детском садике: все бегают вокруг стульчика, а потом одному мальчику стульчика не хватает. Сначала стульчика не хватило сети Biggz, потом “Домашнему”. Из региональных сетей — “Радуге”. Идёт схлопывание. При этом есть сети, у которых всё достаточно неплохо: “Соседи”, “Гиппо”. У “Евроопта” всё не так плохо, как может показаться по цифрам, пишет Еврорадио.





Так происходит из-за того, что сети работают на разные целевые аудитории, говорит собеседник. Например, “Соседи” выбрали формат магазинов у дома и не стремились попасть в премиум-сегмент.





— А у “Виталюра” дела достаточно плохо. Во-первых, у них фокус на Минск. Во-вторых, расчёт на средний класс, людей, которые больше ценят сервис. При этом такой покупатель заканчивается: очень многие уехали из Беларуси. Внутри страны у людей стало меньше денег. Поэтому, как бы чиновники ни надували щёки, что у нас розничный товарооборот вырос аж на целых 0,1 процента, по факту роста нет. Это падение, которое по-разному по всем ударило.





Не стоит смотреть на то, что открываются новые магазины, уверен Валентин Соколовский. Ведь если стройка закончена на 95% и деньги вложены, проще её завершить, чем держать законсервированной.

Госорганы страшнее санкций

Эксперт допускает, что из-за санкций сетям придётся перестроить работу, но их влияние не так значимо, как действия белорусских госорганов.





— В первую очередь ретейл убивает то, что делают наши госорганы: обязательные ассортиментные перечни, ограничение роста цен, рекомендации. Мэр Минска говорит: “Давайте мы уберём польские, литовские товары с рынка”, — говорит Валентин Соколовский. — Если из-за санкций появятся проблемы с банками — будут через Россию закупать, это будет страховкой и от логистических рисков, желания властей ограничить транзит.





Некоторые товары, которые не производят в Беларуси, могут всё-таки пропасть с полок.





— Например, растительное молоко. При этом это абсолютно маржинальная категория, на которой розница зарабатывает. Будет зарабатывать меньше. Это плохо. А европейцы скажут: “Беларусь? Что это вообще такое? 1,5 процента рынка. Поставим больше в другую страну”.

За два года “Евроопт” подешевел вдвое

Давать прогнозы в условиях, когда спрос сжимается, а власти пытаются зарегулировать как можно больше, сложно, отмечает эксперт.





— Власти ведут себя нерационально. Позиция государства — мы сейчас всё зарегулируем, как это, например, происходит с гречкой. Это приведёт к тому, что сети загнутся.





Чем хуже будет состояние сетей, тем больше вероятность, что сюда придёт российский игрок, и тем меньше денег за продажу сети смогут получить. Тот же “Евроопт” на пике, когда они выпускали облигации на российском рынке [в июле 2019 года. — Еврорадио], стоил $1,1 миллиарда. Теперь звучат оценки в $550 миллионов. Это близко к правде.





Стоимость сети упала, несмотря на её рост / Reuters





— То есть у сети все метрики растут, а цена упала в два раза из-за страновых рисков. Какой тут прогноз? Завтра не понравятся властям цены на яблочный сок. Начнётся жесточайшее регулирование цен на яблочный сок, — продолжает Валентин Соколовский. — Под это попадут какие-нибудь томатные соки, потому что где-то в Ждановичах предприятие убыточное. И категория посыпется. Как такие вещи предсказать? Никак.

Продажа “Евроопта”

Недавно появились публикации о том, что российская сеть “Магнит” может выкупить “Евроопт”. Белорусская сеть уже опровергла эту информацию. Валентин Соколовский уверен, что в ближайшее время этого не может произойти.





— Расширение на рынках других стран не входит в топ-3 приоритетов “Магнита”. Только людям, далёким от экономики, может показаться, что найти один миллиард долларов по щелчку так просто только потому, что “ну, они же большие”.





Такие вещи планируются, проводятся через совет акционеров. Это телодвижение не пройдёт незамеченным, потому что такие инвестиции напрямую влияют на стоимость акций.





Кроме того, власти не дадут “Евроопту” продаться, ведь это крупнейший работодатель в Беларуси, считает эксперт.





— Скорее его национализируют и всех посадят, чем отдадут такой ресурс влияния практически на сто тысяч человек — сотрудники компании плюс их семьи — в независимые руки.





Для нас “Евроопт” — это сеть магазинов. На самом деле это огромное количество юридических лиц в Беларуси и вне Беларуси. Это сделано специально для того, чтобы избежать недружественного поглощения со стороны государства.





Обратная сторона такой организации в том, что, чтобы свести все финансовые показатели в единую систему, которая даст покупателю понимание структуры и стоимости бизнеса, надо потратить минимум год, — заключает Валентин Соколовский.