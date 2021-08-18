В декабре Литва прекратит транзит белорусский калийных удобрений. Это результат американских санкций, принятых 9 августа, против «Беларуськалия». По словам министра транспорта Литвы Мариуса Скуодиса, компании отказываются иметь с попавшим под санкции субъектом какие-либо деловые отношения, чтобы избежать рисков.





На данный момент белорусские удобрения доставляются в Клайпеду железной дорогой, где погружаются на судна и доставляются заказчикам, пишет Филин. Уже в конце года данная схема работать не будет.





Во время последнего «большого разговора» Александр Лукашенко сказал: «Слушайте, мы поставим эти объемы, в Мурманске загрузим, это не вопрос. И по Северному морскому пути кратчайшим путем поставим в Китай это наш основной рынок, и в Индию. Пожалуйста, стреляйте в голову».





На днях тезис о портах Мурманска и Ленинградской области как альтернативных для белорусских калийных удобрений высказал и премьер-министр Роман Головченко. Он считает, что к декабрю Беларусь будет готова к перевалке удобрений через Россию.

Но так ли это все на самом деле?

«Филин» поговорил о портах Мурманска и белорусских удобрениях с главным редактором российского издания «Портньюс» Виталием Черновым. Его оценки не такие радужные как представляет себе ситуацию белорусское правительство.





— В России не созданы специализированные терминалы для приемки минеральных удобрений, потому в массовых объемах переброску из Беларуси сделать будет невозможно. Куда пойдут белорусские удобрения, если даже для российских не хватает мощностей? — задается вопросом Виталий Чернов. — На данный момент в России строятся порты в Усть-Луге и Мурманске, но они еще не готовы. И строительство закончится не раньше 2023-2025 годов. И даже после завершения строительства не факт, что там найдется место для белорусской продукции.





Через Клайпеду Беларусь поставляла своим заказчикам около 11 миллионов тонн удобрений в год.





— Естественно, такие объемы российские порты принять никак не могут. В принципе, Россия заинтересованна в транзите белорусских удобрений, но ситуация такая, что мощностей не хватает даже для собственной продукции. Очень много российских удобрений вывозятся через порты стран Балтии, даже через ту самую Клайпеду, — говорит собеседник «Филина».





Что из себя представляет порт в Мурманске, куда собирается перебрасывать калий Лукашенко?





— В Мурманске есть старый порт в городской черте, а также проект развития мурманского транспортного узла на берегу Кольского залива, там сейчас строится угольный терминал «Лавна», — продолжает Виталий Чернов. — Но это пока только перспективы и реальных мощностей нет. В этом году уже заходил разговор о начале строительства в Ленинградской области отдельного терминала для белорусских грузов, но эта тема пока не получила конкретного продолжения.





Надо понимать, что строить с нуля — это долгий и дорогой процесс. Просто сейчас или даже к концу года переориентировать белорусские удобрения из Клайпеды в Россию невозможно.





Будет ли дороже российский вариант для Беларуси?





— Что касается самого транзита, то многое зависит от того, какие скидки, какие условия предоставит российская сторона. Но если говорить о рыночных условиях, то Клайпеда, безусловно, дешевле. Тем не менее, может быть принято политическое решение, чтобы предоставить какие-то преференции Беларуси, — говорит эксперт.





Тему транзита также затронул президент российского Института исследований проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин. В интервью изданию «Деловой Петербург» он сказал: «На сегодняшний день не найдено решение, которое устроило бы обе стороны. Но вопрос перевалки через Питер пока открыт, и, думаю, до конца года, скорее всего, решение будет найдено. При резком обострении будут искаться пожарные варианты, которых немного. И для «Беларуськалия» без ухудшения его финансового положения и ухудшения транспортной составляющей пока ни одного [варианта] нет».









Насколько перспективен Северный морской путь для поставок удобрений из Беларуси в Китай и Индию?





— Мне кажется это сомнительной идеей, для его использования нужны балкеры (специализированные судна для перевозки грузов насыпью — «Филин») с высоким ледовым классом под проводкой атомной ледоколов, чтобы было возможно возить товар. Возможно, что может быть дешевле даже по железной дороге. Очень дорогая логистика получается, если это будет чисто рыночная история, а не политическая.





Неслучайно Беларусь возила удобрения через Клайпеду — это самый выгодный рыночный вариант. Сейчас надо искать обходные пути, а они всегда тяжелее и дороже.





Если бы это было не так, то уже давно делали по-другому. Поверьте, если бы была выгода, то калий по Северному морскому пути уже передвигался бы.





Если отвечать коротко на ваш вопрос, то у России нет возможности взять весь объем транзита калийных удобрений из Беларуси по той же цене, что делает Клайпеда. Даже если будет политическое решение, то все равно мощностей нет. Может, небольшой объем и распихают по разным портам, но явно не все, — заключает редактор «Портньюс».